Ермошина: Со стороны депутатов была реальная попытка манипулировать законом, но Центральная комиссия навела порядок

Новости Беларуси. В Центризбиркоме 5 сентябре оценили изобретательность отдельных кандидатов в депутаты и нашли выход из правового казуса. В спокойный ход парламентской кампании, без особых интриг и предвыборной борьбы, нынешнее заседание Центризбиркома явно добавило ярких красок. И повод дали сами кандидаты, которые, как им показалось, неожиданно нашли лазейку в законодательстве и не упустили шанс этим воспользоваться.

Суть в том, что некоторые кандидаты решили стать доверенными лицами сразу у ряда таких же соискателей депутатских портфелей. Один заручился доверием сразу 17 человек, автоматически расширив себе право участия в дебатах с 1 до 18 раз. «Не справедливо» – сказали одни. «А почему бы и нет» – заявили другие. И даже у представителей политических партий, которые имеют право совещательного голоса в Центризбиркоме, не было единогласия.

Игорь Ляльков, член ЦИК с правом совещательного голоса (партия БНФ):

Забаранць даверанай асобе дзеянні, якія наўпрост прадугледжаны Выбарчым Кодэксам, мы не маем права.

Георгий Атаманов, член ЦИК с правом совещательного голоса (КПБ):

Доверенное лицо агитировало абсолютно за другое, не за его избрание.

То они за права, то против, то ограничивают, то не ограничивают. Есть нормы, которыми нужно пользоваться. Только тогда будет использован тот принцип, который закреплен в Копенгагенской конвенции, – равенство.

Председатель ЦИК Лидия Ермошина сказала даже спасибо кандидатам. За то, что указали на слабое место Кодекса. И заметила: законодатель и не предполагал, что кто-то захочет использовать выборы только лишь для декора и отдать свое право дебатировать другому кандидату.

Лидия Ермошина, председатель Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов:

Манипулировать законом, как попытались у нас некоторые кандидаты, так, чтобы перераспределить выделенное эфирное время кандидатам в пользу одного лица. Ведь была реальная попытка. И, поверьте, она бы полностью удалась. Если бы Центральная комиссия, получив соответствующие вопросы от других кандидатов, не приняло сегодня меры и не навела в этом плане порядок.

5 сентября ЦИК зарегистрировал кандидатов в члены Совета Республики. Предварительный портрет будущего сенатора – это гражданин старше 40, руководитель, личность известная в своем регионе. Впервые среди них два представителя БРСМ – показатель заслуг молодежи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Представлены люди разных профессий, но юрист почему-то один – обратила внимания Лидия Ермошина.

Хотя картина может еще поменяться. Как известно, выборы в верхнюю палату Парламента непрямые. Сенаторов избирают по восемь человек от каждой области и Минска, еще восемь назначает президент.

Николай Лозовик, секретарь Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов:

Все выдвинутые кандидаты соответствуют предъявляемым к ним требованиям. И выдвижение кандидатов во всех областях и Минске следует признать правомочным.

В целом, в предвыборной кампании, по мнению главы Центризбиркома, мало активности. Хотя, по сравнению с прошлыми парламентскими выборами, почти на сотню больше зарегистрировано кандидатов. Мало встреч с избирателями. Пикеты организовали только 73 кандидата. Далеко не все заказали даже предвыборную продукцию. А времени на раскачку уже нет – до выборов чуть больше двух недель.