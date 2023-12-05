Доверие поляков к власти падает! Какие перемены ожидают страну?

В Польше – жаркая политическая неделя. Сегодня депутаты польского Сейма приняли изменения в регламент избрания премьер-министра. Премьера впервые назначит не президент, а парламент внутренним голосованием, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Процедура никогда ранее не проводилась, а причина в том, что ни одна политическая сила на выборах не набрала нужного числа голосов. В итоге Сейм будет голосовать два раза в один день – сначала за кандидатуру Матеуша Моравецкого, а затем – Дональда Туска. Тем временем в парламенте наметился первый серьезный кризис из-за законопроекта о субсидировании электроэнергии. «ПиС» заявляет, что закон направлен, цитата, «на возвращение долгов немцам», намекая на связи новой власти с Германией. В ответы депутаты Туска займутся проверкой финансирования выборов бывшей правящей партией. На очереди – парламентское расследование по шпионской программе «Пегас», которую установили лидерам оппозиции, а также комиссия по визовому скандалу. Подробнее о непростой обстановке в польской республике расскажет Андрей Лазуткин.

Как будет происходить передача власти в Польше? На этой неделе мы увидим последние минуты пребывания у власти правительства Моравецкого. Люди, которые делали нам государственный переворот и обещали смену белорусского режима, уходят сами, но не по доброй воле. Сейм должен назначить нового премьера – это будет Дональд Туск, и дальше он попытается сформировать свое правительство. Но пока главная интрига – как будет проходить передача власти. У бывшей правящей партии еще остаются слабые, но варианты. Первый – это если президент Анджей Дуда не примет присягу от Дональда Туска. Это будет нарушением Конституции, но пока вопрос будет решаться в Конституционном суде, можно потянуть время и как минимум не пустить Туска на саммит ЕС. Второй вариант – еще в августе, до выборов, была создана парламентская комиссия по расследованию российского влияния в Польше. Ее главной задачей было доказать, что Туск – это российский шпион и что он вместе с русскими организовал катастрофу в Смоленске. Чтобы убедить в этом людей, перед выборами крутили сериал «Перезагрузка», по типу «Слуги народа», только наоборот, где Туска обвиняли во всех грехах. Что предпринимает прошлое правительство Польши, чтобы не пустить Туска к власти? Конкретно Туску вменяют, что он – в то время премьер – в 2011-м подписал соглашение о сотрудничестве с русскими по линии спецслужб. Но контакты были и до подписания договора, что является нормальной практикой. Да и за руку Туска не схватили, поэтому парламентская комиссия может только дать рекомендацию: не назначать его на посты, связанные с решениями в сфере государственной безопасности. Мол, утратил доверие. И они это сделают публично, чтобы сорвать назначение Туска премьером.

Другой вопрос, насколько это сработает. Все-таки главной линией «ПиС» было то, что Туск – немецкий шпион, а теперь его пытаются убрать за связи с русскими. Агент всех разведок. То есть, конечно, у населения, которое голосовало за партию Качиньского, это вызовет еще большее недоверие к новой власти и углубит раскол. Но для остальных поляков это не имеет веса, потому что оппозиция не была включена в парламентскую комиссию, проверку проводила прокуратура Польши, которую контролирует «ПиС», и все шито белыми нитками. Что еще интереснее, дальше с заявлением выступили сами офицеры польской военной контрразведки, которые сказали, что правовые основы для соглашения с русскими готовились еще во время первого правительства «ПиС», то есть самим Качиньским до Туска.

Какие вопросы станут перед Туском? Но что нас больше волнует – это не прошлые, а нынешние отношения Польши с НАТО. Так получилось, что Туск придет к власти в переломный момент, когда контрнаступ, на который собирали деньги всем миром, ничего не дал. Из-за этого встает вопрос: зачем полякам финансировать Украину, если от этого нет никакой видимой отдачи. Вторая головная боль Туска – это польские спецслужбы. Своим прекрасным расследованием «Право и справедливость», конечно, не уберут Туска. Но они грамотно заложили под него мину. Потому что теперь польские службисты будут понимать, что любая власть временная. И, если что, их легко сделают стрелочниками, а ради выборов рассекретят внутренние документы и нанесут ущерб. И поэтому аппарат спецслужб уже не будет доверять никому, ни Туску, ни Качиньскому. Кроме того, простым полякам Туск много обещал в плане уменьшения налогов, за 100 дней они собирались провести реформы, а паны очень хорошо считают деньги. Но заканчивается бюджетный год, сделать Туск ничего не успеет, «ПиС» затягивает время, а значит, все новые законопроекты по налогам будут введены только в следующем году, а начнут действовать в 2025-м.