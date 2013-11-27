Четвертый белорус в истории страны может побывать в космосе

Новости Беларуси. Представительство «Роскосмоса» в Беларуси позволит упростить реализацию совместных проектов и расширить сотрудничество, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С официальным визитом в Минске находится руководитель федерального космического агентства России Олег Остапенко. Сегодня на встрече с премьер-министром Беларуси Михаилом Мясниковичем обсуждали разные инициативы. В частности, создание совместного предприятия по конструированию космических аппаратов.

Делегация «Роскосмоса» также посетила Академию наук. Сегодня они нанесут визиты на ряд столичных предприятий, после чего будет подписан протокол о дальнейшем сотрудничестве.

Олег Остапенко, руководитель Федерального космического агентства Российской Федерации (Роскосмос):

С сегодняшнего дня начинаем формировать рабочую группу, которой будет поставлена задача по дистанционному зондированию земли (будем совершенствовать эту программу): вопросы применения системы ГЛОНАСС, и использование наземного комплекса управления - спектр очень широкий.

«Роскосмос» поможет в подготовке белорусского космонавта и обеспечит его работу на орбите. Об этом сообщил руководитель агентства Олег Остапенко, который посетил Минск с двухдневным визитом.

Если наша страна примет решение отправить на орбиту своего представителя, он станет четвёртым белорусом, побывавшим в космосе.

Детали внеземного сотрудничества обсуждали сегодня в Правительстве. Также делегация посетила ряд предприятий, где говорили о перспективных проектах: от создания совместного предприятия по конструированию космических аппаратов нового поколения до совершенствования лазерных технологий. Представители «Роскосмоса» предложили также открыть в Минске своё представительство.