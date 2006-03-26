БРСМ протестует

26 марта в Минске белорусская молодежь проводит пикеты возле посольств Польши и Америки. Члены БРСМ выражают протест против вмешательства иностранных государств во внутренние дела Беларуси, проведения провокаций на территории республики, продажности оппозиции и против двойных стандартов Евросоюза и Америки. Первый секретарь ЦК Белорусского республиканского союза молодежи Михаил Орда отмечает, что акция проводится по инициативе белорусской молодежи, которая не согласна с действиями иностранных государств, противоречащими международным нормам, а также нормальным дружественным отношениям между соседями. Как сообщает БелТА, у зданий посольств собрались около 1 тыс. членов БРСМ, и количество пикетчиков увеличивается. 27 марта молодежь намерена пикетировать также посольства Литвы и Франции, добавил первый секретарь ЦК БРСМ. Акция будет продолжена в последующие дни, пока иностранные государства не прекратят провокационные и подстрекательские действия на территории Беларуси.