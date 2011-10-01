Борис Батура, губернатор Минской области: Настроение людей адекватно ситуации в стране

Борис Батура, председатель Минского облисполкома, ответил на вопросы ведущего программы «Картина мира» на телеканале «РТР-Беларусь» Юрия Козиятко.

Это третьи Дожинки в Минской области. Чем Вы в этот раз, как Вы считаете, удивили?

Я считаю, во-первых, Дожинки проходят в одном из самых больших городов Минской области — Молодечно. Это 100 тысяч населения. Кроме того, мы сделали культурный центр в Молодечно. В нем был амфитеатр в парке. Он пришел практически уже в негодность. Мы его восстановили, наверное, в новом облике, а под это и реконструировали всю парковую зону. Я думаю, что этим объектом мы попытаемся удивить наших гостей.

Удивили сначала жители, которые против скульптурной композиции Жбанова собирали подписи. Как они сказали, какую-то эротику разместили в центре города. У каждого свой взгляд. В меру своего развития, я так считаю. Но как раз Молодечно — это молодежный город. И эта скульптурная композиция, мне кажется, отвечает тому настроению, которое бытует в Молодечно и которое присуще молодечинцам. Эти споры были до того, как скульптуру установили. А после того, как установили, никаких споров не было. Все очень довольны. Кортежи свадебные подъезжают, фотографируются. Я считаю, что это воспринято с пониманием и с благодарностью.

Аквапарк практически построили в Молодечно к Дожинкам. Не слишком ли это жирно для районного центра?

Во-первых, это не аквапарк, а это объемный, как мы его назвали, спортивно-развлекательный центр, в состав которого входит и ледовая арена, и спортивный зал, зал игровых автоматов, фитнес центр, тренажерные залы, бильярдные, боулинг, несколько помещений для занятий сборной фехтованием и, естественно, аквапарк. Аквапарк совмещен с бассейном, то есть правильнее говорить: бассейн с элементами аквапарка. Не в таком понимании, как, допустим, в Вильнюсе. Там тысяча посещений в сутки, там не такой объем. Но тем не менее, я считаю, а недавно по этому поводу высказался глава государства, именно такие объекты надо строить, чтобы завлечь детей учиться плавать. В плавательный бассейн пришел — нагрузка (туда-сюда, туда-сюда), а тут поплавал — пошел и разлегся. В Минске нет такого заведения.

В Минске строятся 2 аквапарка.

Когда построятся, тогда они и будут. 60-70 километров — это не расстояние при наличии такого количества личного автотранспорта.

Борис Васильевич, Вы каждый день, как на работу, при подготовке к Дожинкам приезжали в Молодечно. Все пощупали своими руками. Аквапарк, наверное, не испытали еще.

Воду в бассейны налили, но не запустили горки и все остальное.

С людьми общались в Молодечно?

Конечно.

Вообще часто Вам приходится ходить по улицам не только Молодечно, но и других городов Минской области? Как люди живут, о чем они говорят между собой?

Что касается Молодечно, я за период подготовки к Дожинкам только принял более 300 человек. Настроение разное. Что касается, молодечинцев, их обращения были, я считаю, объективными. Допустим, «в этом доме делает капитальный ремонт, а в этом не делаете». Приходится объяснять, что это все затратное. Если более 1,5 тысяч многоэтажных домов в Молодечно, а мы капитально ремонтировали только 89, а привели в порядок всего 250 (и то это большие затраты), то просто приходилось убеждать людей подождать. Что касается настроения людей, то оно, я считаю, адекватное по отношению к ситуации, которая сейчас у нас в стране. Конечно же, каждый озабочен своим материальным положением, но есть понимание того, что надо потерпеть и все-таки ситуация стабилизируется. Оно, в принципе, так и происходит.

Материальное положение сейчас у всех не простое. Какая средняя зарплата в Минской области сегодня?

В Минской области, после города Минска, зарплата самая высокая — где-то 1 500 000, около 1 600 000. Конечно, это невысокий в настоящее время уровень. Надо работать над тем, чтобы повышать заработную плату. Но заработная плата должна быть все-таки заработанной, в первую очередь.

На территории Минской области «Беларуськалий», «Белаз», многие другие промышленные предприятия. Вы, как губернатор, считаете, что Минская область — промышленная область или сельскохозяйственная?

Вы сами рассудите, промышленная или сельскохозяйственная. В ВРП (это валовый региональный продукт), который учитывается в этом году впервые, сельское хозяйство занимает 13%, около 46% занимает промышленность, 9 — строительство, остальное (30 с лишним процентов) — это услуги. Поэтому, конечно же, это промышленная область, но обладая такой большой территорией и земельными угодьями... «Беларуськалий» — это под землей, «Белаз» — это относительно небольшая территория. Люди, посещая Беларусь и Минскую область, они видят землю, окружение, поэтому все-таки судят о Минской области по порядку на земле. Поэтому что-то во главу ставить нельзя. И то очень важно, и это очень важно.

Президент, когда на вертолете пролетает, в первую очередь, говорит о порядке на земле и на полях.

Да. И особенно Минской области, потому что, куда ни летит, все равно через Минскую область.

Если брать сельское хозяйство, то в этом году Витебская область о многих рекордах заявляла. Но в Минской области собрали 2 миллиона тонн зерновых, а это не малый урожай.

Впервые Минская область достигла такого намолота — чуть более 2 миллионов тонн зерна. Это не предел. В Минской области это не для какой-то показухи. Чтобы прокормить тот скот, который у нас есть, надо минимум 1,5 миллиона тонна зерна в амбаре.

В прошлом году, когда Вы обещали журналистам, что урожая будет 2,5 миллиона тонн, что Вы имели в виду?

Я имел в виду урожай, который закреплен Программой развития сельского хозяйства.

Что-то не получилось?

Прошлый год был практически неурожайным — и все области сбавили темпы. Мы в этом году тоже прибавили более 300 тысяч тонн зерновых. Но мы считаем, что все-таки были недоработки и в агротехнике, и в дисциплине, и в ответственности, поэтому мы на все это смотрим, учитываем. Тот минимальный предел, я хочу заметить, и глава государства нам на это указал, меньше 2 миллионов по зерновым Минская область сдавать не должна.

Минской области есть чем посоревноваться с другими областями в сельском хозяйстве. Я не говорю, что какая-то конкуренция между областями существует, между Минской областью и городом Минском. Но город Минск всегда выдает на гора какие-то крупные объекты: подземный торговый центр «Столица», Национальная библиотека, гостиница «Европа», «Минск-арена». Можно список продолжать. Это уже визитные карточки столицы. А какие визитные карточки у Минской области?

У Минской области много визитных карточек. Я считаю такую конкуренцию здоровой, она должна быть. Это нормально, что каждый губернатор стремится быть лучше других. Мы то же самое делаем. Что касается визитных карточек, возьмем наш Нарочанский край. В Витебской области есть Браславские озера. Но озеро Нарочь — самое большое озеро и в Республике Беларусь, и в Европе.

Озеро-то не Вы построили, а покушаешь там не особенно.

Природа. А то, что развивается вокруг? Вы знаете, что действует Программа по развитию Нарочанского края, которая включает отдых, туризм и все остальное. Опять же не мы построили, но самый большой католический храм — в Будславе. Он имеет статус «малая базилика». Это тоже достояние Минской области. А Несвиж? Восстановили уже мы. Кстати, по Несвижскому замку уже подписан акт приемки государственной комиссией. Много других таких моментов. Мы только что говорили про аквапарк. Такого объекта с таким насыщением услуг нет в Минске.

А футбольная команда «БАТЭ» — это символ Минской области? Вы смотрели матч на днях?

Футбольная команда БАТЭ. Спасибо за подсказку. Я горжусь тем, что БАТЭ так сыграл. Если бы играли в первом тайме так же, как и во втором, было бы вообще замечательно.

Вы же возглавляете Федерацию волейбола. Когда белорусские волейболисты будут на таком уровне играть? Можно по-другому задать вопрос? Когда президент Беларуси будет играть в волейбол чаще, чем в хоккей?

По моим сведения, уважаемый Александр Григорьевич уже играет потихоньку в волейбол во время досуга. Я считаю, что волейбол — самый массовый вид спорта. Откровенно говоря, эта массовость и теперь присуща. У нас есть и спортивные школы, и студенческое первенство, на европейском, мировом уровне у молодежи есть достижения, и взрослые команды участвуют, но серьезных мест мы пока не занимали. Мы предпринимаем серьезные меры. В этом году минская команда «Строитель» будет играть в Первенстве России, по примеру в хоккее, в КХЛ. Развивается пляжный волейбол среди женщин и среди мужчин. В Молодечно даже сделали площадки для пляжного волейбола, футбола.

Возвращаюсь к Минску и Минской области. Я помню, постоянно была конкуренция за границы Минска и Минской области. Только лишь из-за того, что земли вдоль кольцевой дороги хороши для строительства дорогих и престижных коттеджей, или есть еще и другая подоплека?

Никаких конфликтных ситуация не возникает. Я считаю, что Минский район должен существовать как рекреационная зона Минска, чтобы легкие у города Минска сохранились. Нельзя допускать никакого строительства многоэтажных зданий, но можно развивать малоэтажную застройку. Минский район должен сохранить пахотные земли. Другое дело, что вокруг Минска деревни должны приобретать более современный вид.

А Вы сами где живете — в Минске или Минской области?

В Минске.

А вот не патриотично как-то.

Я начал жить в Минске с 1987 года. Просто так судьба распорядилась что ли, что я работал в Могилевской, в Минской области, в городе Минске, потом опять в Могилевской, в Минской. Я считаю, что город Минск находится на территории Минской области — я имею право жить в Минске.

Облисполком находится в самом центре Минска, еще ближе к нулевому километру, чем Мингорисполком. И президент каждый день проезжает через Миноблисполком из резиденции в Администрацию и, наверное, вспоминает Вас, думает, хороший ли Борис Васильевич Батура или плохой. Я к тому, что должность такая сложная у Вас. Вы ведь уже были губернатором в Могилеве и пришли опять на эту тяжелую должность, как Вы однажды выразились, после «курортной работы в Совете Республики». Зачем?

Может, это я впопыхах. Я устроен так, что хочу работать. Я не могу сидеть на месте.

Судя по тому, что урожай хороший и все экономические показатели, средняя зарплата немного меньше, чем в Минске, но больше, чем в некоторых других областях...

...Уже ненамного. Теперь потихоньку выравниваются все области.