Больше трех десятков отличников 15 марта получили паспорта из рук Андрея Шорца

14-тилетним молодым людям, отличившимся в науке, творчестве и спорте, вручили паспорта.

Новости Беоаруси. Путевка во взрослую жизнь. Сегодня в рамках патриотической акции «Мы – граждане Беларуси!», приуроченной ко Дню конституции,

Так, свой главный в жизни документ больше трех десятков отличников учебы получили из рук председателя Мингорисполкома Андрея Шорца, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.