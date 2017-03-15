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Больше трех десятков отличников 15 марта получили паспорта из рук Андрея Шорца

15 марта 2017 17:04
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Новости Беоаруси. Путевка во взрослую жизнь. Сегодня в рамках патриотической акции «Мы – граждане Беларуси!», приуроченной ко Дню конституции,

14-тилетним молодым людям, отличившимся в науке, творчестве и спорте, вручили паспорта.

Больше трех десятков отличников 15 марта получили паспорта из рук Андрея Шорца -1

Так, свой главный в жизни документ больше трех десятков отличников учебы получили из рук председателя Мингорисполкома Андрея Шорца, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

# Документы

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