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Белорусы проголосовали в Германии и Украине

23 сентября 2012 16:21
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Новости Беларуси. Выборы в парламент Беларуси состоялись на участках за рубежом.

В Германии нынешняя кампания прошла активнее предыдущей в 2008. Происходит это в основном благодаря увеличению числа участков. Наши соотечественники получили дополнительную возможность проголосовать, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

18 сентября для граждан Беларуси, находящихся на территории Германии, открылись избирательные участки в Бонне, Мюнхене и Берлине. Причем для участка, организованного в федеральном консульстве нашей страны в Мюнхене, эта кампания — первая.

Андрей Гиро, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Федеративной Республике Германия:
Все это сделано для удобства граждан Беларуси. В Германии белорусы не проживают компактно. Они живут по всей стране. Поэтому, чтобы им было удобнее добираться, мы и постарались как можно шире охватить  территорию для голосования. 

Самый большой наплыв желающих проголосовать предсказуемо фиксируют по-прежнему в Берлине.

Избиратель:
Я гражданин Республики Беларусь, прежде всего, и есть такое понятие -  гражданский долг, поэтому я и пришел проголосовать.

В соседней с Беларусью Украине свой гражданский долг выполнили белорусы, которые постоянно проживают в этой стране и находятся там в командировке. Голосование проводилось в Киеве, в Одессе, Мисхоре, в санатории «Беларусь». 

Валентин Величко, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Украине:
У нас было и предварительное голосование. Может оно не так интенсивно использовалось, поскольку были рабочие дни. Сегодня с самого утра приходят люди и голосуют. Главное в том, чтобы людям дать возможность реализовать свое избирательное право. 

# Валентин Величко # Государственная политика # Фотофакт # Выборы-2019 # Андрей Гиро

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