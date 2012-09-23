Белорусы проголосовали в Германии и Украине

Новости Беларуси. Выборы в парламент Беларуси состоялись на участках за рубежом.

В Германии нынешняя кампания прошла активнее предыдущей в 2008. Происходит это в основном благодаря увеличению числа участков. Наши соотечественники получили дополнительную возможность проголосовать, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

18 сентября для граждан Беларуси, находящихся на территории Германии, открылись избирательные участки в Бонне, Мюнхене и Берлине. Причем для участка, организованного в федеральном консульстве нашей страны в Мюнхене, эта кампания — первая.

Андрей Гиро, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Федеративной Республике Германия:

Все это сделано для удобства граждан Беларуси. В Германии белорусы не проживают компактно. Они живут по всей стране. Поэтому, чтобы им было удобнее добираться, мы и постарались как можно шире охватить территорию для голосования.

Самый большой наплыв желающих проголосовать предсказуемо фиксируют по-прежнему в Берлине.

Избиратель:

Я гражданин Республики Беларусь, прежде всего, и есть такое понятие - гражданский долг, поэтому я и пришел проголосовать.

В соседней с Беларусью Украине свой гражданский долг выполнили белорусы, которые постоянно проживают в этой стране и находятся там в командировке. Голосование проводилось в Киеве, в Одессе, Мисхоре, в санатории «Беларусь».

Валентин Величко, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Украине:

У нас было и предварительное голосование. Может оно не так интенсивно использовалось, поскольку были рабочие дни. Сегодня с самого утра приходят люди и голосуют. Главное в том, чтобы людям дать возможность реализовать свое избирательное право.