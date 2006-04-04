Прямой эфир

Беларусь и Казахстан - перспективное сотрудничество

04 апреля 2006 10:52
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
4 апреля по случаю завершения дипломатической миссии посла Казахстана в Беларуси Газиза Алдамжарова принял Президент страны Александр Лукашенко. Глава государства позитивно оценивает уровень взаимной торговли между нашими государствами. В товарообороте мы достигли уровня в 250 миллионов долларов. Президент подчеркнул, что если решится транспортная проблема, товарооборот может увеличиться до миллиардов долларов. В этом глава государства видит большую заслугу казахского посла.

Другие новости рубрики

Все новости
04 апреля 2006 09:52

Молодежь Беларуси пикетирует посольство Польши

Результаты выборов полностью отражают волю белорусского народа
03 апреля 2006 14:39

Результаты выборов полностью отражают волю белорусского народа

03 апреля 2006 11:30

Парламент Беларуси считает нецелесообразной дальнейшую деятельность Гаагского трибунала