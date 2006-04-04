Беларусь и Казахстан - перспективное сотрудничество

4 апреля по случаю завершения дипломатической миссии посла Казахстана в Беларуси Газиза Алдамжарова принял Президент страны Александр Лукашенко. Глава государства позитивно оценивает уровень взаимной торговли между нашими государствами. В товарообороте мы достигли уровня в 250 миллионов долларов. Президент подчеркнул, что если решится транспортная проблема, товарооборот может увеличиться до миллиардов долларов. В этом глава государства видит большую заслугу казахского посла.