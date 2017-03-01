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Беларусь – это интересная площадка для инвестиций: немецкие и белорусские парламентарии настроены на интенсификацию отношений

01 марта 2017 13:38
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Новости Беларуси. Национальное собрание Беларуси и немецкий Бундестаг активизируют работу по нормализации отношений. Об этом 1 марта шла речь в Совете Республики.

Стороны уверены, что межпарламентский диалог будет способствовать не только укреплению политического диалога, но и придаст динамики экономическому сотрудничеству, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Йоханн Давид Вадефуль, заместитель председателя германско-белорусской парламентской группы Бундестага:
Беларусь является частью европейского сообщества ценностей. Мы хотим добиться интенсификации наших отношений. Безусловно, это приведет и к экономической перезагрузке, привлечению внимания со стороны немецких инвесторов. Они должны понимать, что Беларусь – это интересная площадка для инвестиций, лично я всегда советую немецким предпринимателям, чтобы они приходили работать на белорусском рынке.

Обсудили парламентарии и сотрудничество в международных организациях. В частности, Минск поддерживает подходы Берлина в рамках ОБСЕ по укреплению стабильности в регионе.

К слову, летом в Минске пройдет 26-я сессия Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Европе.

# Беларусь-Германия

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