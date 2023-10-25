Доктор военных наук: дай бог, чтобы поляки поняли, что добрый мир всегда лучше, чем какая бы то ни была война

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе « САСС уполномочен заявить » на СТВ.

Николай Бузин, доктор военных наук, профессор, помощник председателя Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Польша есть. Она наш ближайший сосед, и это данность судьбы. С соседями надо жить дружно. Я еще раз поддерживаю и полностью цитирую слова нашего Президента. С соседями надо жить дружно, выстраивать соответствующие отношения, но помнить о том, что диалог должен быть двусторонний, надо помнить про свои интересы, надо помнить, кто мы такие есть.

Если с нами захотят разговаривать, мы должны не отталкивать, мы должны, может быть, простить какие-то обиды, но никогда не надо поступаться с собственными интересами. Нельзя идти и работать в угоду какому-то дяде. У нас есть своя страна, у нас есть собственная независимость, у нас есть партнеры и друзья, которых мы поддерживаем.

Поэтому дай бог всего самого наилучшего польского народу, чтобы они разобрались в своей собственной политике и в конечном итоге поняли, что добрый мир – это всегда лучше, чем какая бы то ни была война.

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