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Андрей Швед принимает участие в заседании генпрокуроров государств – членов ШОС в Китае

08 ноября 2023 07:17
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Роль органов прокуратуры в деле государственной модернизации обсудят сегодня, 8 ноября, в китайском Сиане. Этот город принимает заседание генеральных прокуроров государств – членов ШОС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Андрей Швед принимает участие в заседании генпрокуроров государств – членов ШОС в Китае-1

Мероприятие проходит уже 21-й раз, Беларусь на нем представляет генеральный прокурор Андрей Швед. Шанхайский формат, по общему мнению участников заседания, позволяет открыто обсуждать острые вопросы, вырабатывать совместные позиции, а также обмениваться передовым опытом по наиболее актуальным направлениям деятельности.

Андрей Швед принимает участие в заседании генпрокуроров государств – членов ШОС в Китае-4

Беларусь подписала меморандум об обязательствах в целях получения статуса государства – члена Организации на саммите ШОС в Нью-Дели в июне.

# Международное сотрудничество # Андрей Швед # Фотофакт

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