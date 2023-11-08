Андрей Швед принимает участие в заседании генпрокуроров государств – членов ШОС в Китае

Роль органов прокуратуры в деле государственной модернизации обсудят сегодня, 8 ноября, в китайском Сиане. Этот город принимает заседание генеральных прокуроров государств – членов ШОС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мероприятие проходит уже 21-й раз, Беларусь на нем представляет генеральный прокурор Андрей Швед. Шанхайский формат, по общему мнению участников заседания, позволяет открыто обсуждать острые вопросы, вырабатывать совместные позиции, а также обмениваться передовым опытом по наиболее актуальным направлениям деятельности.