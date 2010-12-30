Анатолий Калинин: Наша задача – решить проблемы с долгостроем и некачественным строительством

Это заявил заместитель премьер-министра Республики Беларусь Анатолий Калинин, представляя министра строительства и архитектуры Анатолия Ничкасова.

Еще один приоритет ближайшей пятилетки – качество и сроки возведения жилья. За это будет отвечать новый министр строительства и архитектуры Анатолий Ничкасов. Накануне Президент поставил новому руководителю Министерства задачу не допустить рост цен в строительной сфере, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Анатолий Калинин, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Наша задача – внести ряд соответствующих нормативных документов, чтобы решить проблемы с долгостроем и некачественным строительством.