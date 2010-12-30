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Анатолий Калинин: Наша задача – решить проблемы с долгостроем и некачественным строительством

30 декабря 2010 19:33
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Это заявил заместитель премьер-министра Республики Беларусь Анатолий Калинин, представляя министра строительства и архитектуры Анатолия Ничкасова.

Еще один приоритет ближайшей пятилетки – качество и сроки возведения жилья. За это будет отвечать новый министр строительства и архитектуры Анатолий Ничкасов. Накануне Президент поставил новому руководителю Министерства задачу не допустить рост цен в строительной сфере, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Анатолий Калинин, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:
Наша задача – внести ряд соответствующих нормативных документов, чтобы решить проблемы  с долгостроем и некачественным строительством.

# Отставки и назначения в Беларуси

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