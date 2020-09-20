Алексей Дзермант: не нужно поддаваться на иллюзию, что то, что происходит на Западе, не имеет рамок и идеологического диктата

Новости Беларуси. Запад считает свою модель демократии универсальной, применимой и даже навязываемой всем остальным обществам, – такое мнение в программе «Неделя» на СТВ высказал политолог Алексей Дзермант.
Григорий Азаренок, корреспондент:
Нас попрекают отсутствием демократии. Можно ли такие упреки воспринимать всерьез? И от кого?
Алексей Дзермант, политолог:
Нужно всегда смотреть, с какой целью и кто это делает. Если упрек исходит с западной стороны, как это часто и происходит, это означает, что они считают ту модель демократии, которую у них построили, универсальной, применимой и даже навязываемой всем остальным обществам. Что, естественно, быть не может, потому что у каждого народа есть своя культура, есть своя политическая традиция. Естественно, и демократия будет своя – точно так же, как в свое время социализм и коммунизм был свой, с национальной спецификой. Мы видим, как в Китае он прекрасно развивается. То же самое относится и к демократии.
Григорий Азаренок:
Кто упрекает? Вот мы смотрим – западные страны: Трамп избран меньшинством, точно так же, как и до этого были прецеденты. Чиновников Евросоюза никто никогда не выбирал, которые определяют внешнюю политику. Почему так? Это политика или идеология?
Алексей Дзермант:
Вы знаете, это убежденность, чувство собственного превосходства. То есть они полагают всерьез: то, чего они достигли там, у себя, в политических формах, экономических – это вершина развития человечества. Поэтому все должны эти модели принять, ни в коем случае их не оспаривать. И если кто-то с этим не согласен, это, значит, враг демократии и свободного общества.
Увы, увы это все происходит именно из ощущения своей безграничной силы, которая до последнего времени действительно казалась такой. Но сейчас это уже не так, потому что мир становится более разнообразным и многополярным. Совершенно не нужно поддаваться на иллюзию того, что то, что там происходит, не имеет каких-то ограничений, рамок, идеологического диктата и так далее. Все это есть, просто оно, как правило, завуалировано в каких-то формах, которые кажутся сначала незаметными или мягкими якобы.
Но, естественно, когда ты против этого восстаешь, начинаешь критиковать, по тебе сразу же этот каток прокатывается. Потому что если ты будешь, условно говоря, диссидентом в отношении западных демократий, у тебя не будет заказов, тебя исключат из персон, котируемых на телевидении. То есть ты скатишься в маргинес. В принципе, и все.