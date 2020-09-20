Алексей Дзермант: не нужно поддаваться на иллюзию, что то, что происходит на Западе, не имеет рамок и идеологического диктата

Новости Беларуси. Запад считает свою модель демократии универсальной, применимой и даже навязываемой всем остальным обществам, – такое мнение в программе «Неделя» на СТВ высказал политолог Алексей Дзермант. Григорий Азаренок, корреспондент:

Нас попрекают отсутствием демократии. Можно ли такие упреки воспринимать всерьез? И от кого?

Алексей Дзермант, политолог:

Нужно всегда смотреть, с какой целью и кто это делает. Если упрек исходит с западной стороны, как это часто и происходит, это означает, что они считают ту модель демократии, которую у них построили, универсальной, применимой и даже навязываемой всем остальным обществам. Что, естественно, быть не может, потому что у каждого народа есть своя культура, есть своя политическая традиция. Естественно, и демократия будет своя – точно так же, как в свое время социализм и коммунизм был свой, с национальной спецификой. Мы видим, как в Китае он прекрасно развивается. То же самое относится и к демократии. Григорий Азаренок:

Кто упрекает? Вот мы смотрим – западные страны: Трамп избран меньшинством, точно так же, как и до этого были прецеденты. Чиновников Евросоюза никто никогда не выбирал, которые определяют внешнюю политику. Почему так? Это политика или идеология?