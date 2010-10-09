Александр Лукашенко встретится с главой Китая Ху Цзиньтао

Беларусь и Китай готовы к подписанию контрактов на сумму около трёх миллиардов долларов. Это проекты в энергетике, промышленности, строительстве и дорожной инфраструктуре.

Часть из них может быть подписана в ходе визита Александра Лукашенко в Китай. Трёхдневный рабочий визит Президента в КНР начался девятого октября. Планируется, что глава государства посетит национальные павильоны Беларуси и Китая на Всемирной выставке «ЭКСПО-2010» в Шанхае. Кроме того, запланирована встреча белорусского лидера с председателем КНР Ху Цзиньтао, а также знакомство Александра Лукашенко с реализацией совместных белорусско-китайских проектов, в частности, по производству и сервисному обслуживанию на территории Китая карьерных самосвалов БелАЗ.

Накануне рабочего визита в Китайскую Народную Республику Александр Лукашенко дал интервью представителям центральных средств массовой информации КНР. Президент ответил почти на полтора десятка вопросов. Журналисты интересовались не только различными аспектами отношений двух стран, но и в целом внешней и внутренней политикой в Беларуси. Отвечая на вопрос о своих ожиданиях от визита, глава государства сказал, что «очень ждёт, что Китай быстрее начнёт инвестировать в нашу страну и экономику». Александр Лукашенко рассчитывает, что переговоры с Председателем КНР Ху Цзиньтао послужат закреплению положительной тенденции в развитии белорусско-китайского сотрудничества.

Отметим, нынешний визит Александра Лукашенко в Поднебесную уже шестой. Последний раз в этой стране Президент Беларуси был в августе 2008. За последние годы отношения двух государств вышли на уровень стратегического сотрудничества. Китай, для нас, – один из важнейших внешнеторговых партнёров. По итогам прошлого года КНР находится на пятом месте по объёму товарооборота, на 11 – по экспорту и на втором – по импорту среди стран дальнего зарубежья.

Лу Гуй Чэн, чрезвычайный и полномочный посол Китайской Народной Республики в Республике Беларусь:

Сейчас тенденция очень активная. Благодаря заботе и поддержке руководителей двух стран.

За семь месяцев нынешнего года товарооборот Беларуси и Китая превысил миллиард долларов. Основные статьи нашего экспорта – калийные удобрения, карьерные самосвалы и запчасти к ним, электронные интегральные схемы и микросборки, химическая продукция. Беларусь импортирует из КНР оборудование, комплектующие изделия и материалы для экспорто-ориентированных производств, а также различные потребительские товары. В последние два года существенно активизировалось инвестиционное сотрудничество, а также работа по созданию совместных предприятий.