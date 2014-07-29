Александр Лукашенко: Настало время серьезной ротации кадров

Новости Беларуси. Президент напоминает о требовании по ротации кадров и выявлению перспективных руководителей. Об этом 29 июля шла речь во время рабочей поездки Главы государства в Минский район.

Александру Лукашенко показали поле с рекордной урожайностью. Здесь собирают примерно 95 центнеров с гектара.

У механизатора Александра на счету каждая минута и каждый колосок. Что такое «битва за урожай», Александр знает как никто другой. В самый разгар сезона у него практически нет времени на интервью. Вот уже 11 лет подряд ставит «личные рекорды». По намолоту рапса и зерновых. Механизатор скромно признаётся: пока намолотил лишь тысячу тонн. Но это уж точно не предел. В планах — в 3 раза больше. Ведь, как говорится, день год кормит.

Александр Мурашко, тракторист-механизатор ОАО «1-я Минская птицефабрика»:

В этом году хороший урожай. Это поле дает 100 центнеров.

Анастасия Иванникова, СТВ:

57 гектаров по-настоящему продуктивной почвы. Так об этом поле говорят сами аграрии. Урожайность — выше 100 центнеров с гектара. Находится оно в Минской области. К слову, в нынешнем сезоне этот регион в лидерах жатвы. Здесь уже преодолели миллионный рубеж.

Поле уникально. Принадлежит Минской птицефабрике. Когда-то о такой урожайности только мечтали, сегодня она приближается к 107 центнерам с гектара! Цифры рекордные не только для современной Беларуси. Для примера — времена СССР. В 1960 средняя урожайность зерновых в БССР была чуть ниже 9, в 1970 — 17 центнеров с гектара. Да и к такому «прочно завоёванному уровню» шли не один год. Лидировала среди советских республик Украина. Южные регионы «житницы» удивляли рекордными для тех времён показателями. В 30 центнеров с гектара. Кто бы мог подумать, что для Беларуси уже суверенной такая урожайность будет ниже среднего уровня буквально через пару десятилетий!? А ведь когда-то Беларусь называли зоной рискованного земледелия. Выход нашли в правильном соблюдении технологий.

Николай Шерстнев, генеральный директор ОАО «1-я Минская птицефабрика»:

Выдержаны все технологические аспекты, грамотно сработали с удобрениями, дробные подкормки, агрономическая служба постаралась максимально приблизить технологию к реальной жизни.

Хороший урожай — это плодородная почва плюс грамотная технология. В этом хозяйстве говорят об эффективности технологии возделывания озимой тритикале. У этой зерновой культуры есть потенциал. Ведь в ней, признаются агрономы, сочетаются пластичность ржи и урожайность пшеницы. А уж если возделывать по всем правилам, по урожайности поставить можно не один рекорд. Подкормка, внесение удобрений, своевременная обработка против сорняков. Важность эффективной организации сельхозработ подчеркнул и Глава государства. Во время рабочей поездки в Минский район.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Все в технологии и организации, а не в деньгах, контроле, комиссиях Мясниковича. Вовремя сделал — получил. Да, могут повлиять погодные условия, но главное — это технология.

Но ведь грамотно использовать ту или иную технологию могут лишь хорошо подготовленные специалисты, причём, на всех уровнях — от технологов до руководителей. От перспективных кадров хороший урожай зависит напрямую.

Во многом таких результатов помогает добиться плодородная почва, а также соблюдение технологии возделывания озимой тритикале. Но грамотно распоряжаться ресурсами могут хорошо подготовленные люди.

Поэтому обращаясь к помощнику Президента - главному инспектору по Минской области Николаю Корбуту, Глава государства подчеркнул необходимость выявлять перспективные кадры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко:

Настало время серьезной ротации кадров. У нас не должно быть застоя. Поэтому если я приезжаю на поле, то для меня не главное увидеть, как его убирают. Для меня главное, как работают кадры и руководитель.

В управлении сельского хозяйства руководителю нужен 1 человек и помощник, чтобы где-то посоветоваться. И все. А у него человек 20, наверное, из 80-100 в райисполкоме. Зачем они? Оперативную сводку по электронной почте сегодня можно передать.

Кроме того, Президенту доложили о ходе уборочной кампании в Минской области и по всей стране. Глава государства обратил внимание на важность строжайшего соблюдения технологий и эффективной организации сельхозработ, а также о необходимости правильно выстраивать тактику уборки, исходя из готовности тех или иных полей и вызревания культур.

Свыше четырех миллионов тонн зерна намолотили белорусские аграрии. А это почти в три раза превышает такой же показатель прошлого года. При этом обработано более тысячи гектаров, что составляет свыше 40% урожайных полей страны. В лидерах жатвы по-прежнему Минская область. Столичные хлеборобы вот-вот преодолеют рубеж в 1000 тонн зерновых. Следом за ними практически вплотную идут Брестский – более 800 и - почти столько же - Гомельский регионы. По урожайности впереди всех Гродненщина. Здесь показатель в среднем достигает почти 50 центнеров с гектара. В целом по стране аграрии в нынешнем году намерены собрать не менее 10 миллионов тонн урожая. Или по тонне на каждого жителя страны. Поэтому с возникающими проблемами справляются в кратчайшие сроки.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Полеглицу ты всю убрал?

Семен Шапиро, председатель Минского областного исполнительного комитета:

На сегодняшний день убрано 52 тысячи, еще 3 тысячи лежит. Проводится уборка полей, где-то еще просто были несозревшие поля. Сегодня мы дали уже указания (пшеница потерпит): надо срочно убрать ячмень.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Это была тактическая задача на несколько дней — убрать. Сегодня по тактике правильно — рожь, прежде всего, ячмень.

Собрать по-настоящему «золотой запас» в рекордные сроки да ещё рекордный по цифрам помогает парк техники. В нынешнем сезоне комбайнов работает до трёх тысяч. В будущем их число хотят увеличить. За счёт современной отечественной техники для уборки «продуктивных» полей с урожайностью выше ста центнеров с гектара.

В образцовости поля Президент решил убедиться лично. По старому обычаю для этого бросают шапку в поле. Упадут ли зерновые? Узнав ответ на этот вопрос, говорить можно и о цифрах. А точнее урожае с одного гектара. Никаких сухих математических подсчётов.

На память Главе государства подарили символический сноп. Своеобразное воплощение миллионного рубежа, который 29 июля перешагнула Минская область.