Александр Лукашенко направился с двухдневным рабочим визитом в Казахстан

Новости Беларуси. Евразийская интеграция. Президент Александр Лукашенко направился с рабочим визитом в Казахстан. Борт № 1 вылетел из Национального аэропорта «Минск» и взял курс на Астану.

Как ожидается, визит продлится два дня. Запланирована встреча лидеров двух стран, на которой будут рассмотрены актуальные вопросы сотрудничества.

20 марта в Астане пройдет трехсторонняя встреча президентов Беларуси, Казахстана и России. Стороны планируют обсудить торгово-экономические вопросы в работе Евразийского экономического союза.

Ожидается, что главы государств рассмотрят некоторые аспекты международной повестки дня, затрагивающие интересы трех стран.

Минск и Астану связывает тесное и давнее сотрудничество. Хорошо налажен политический диалог. Еще несколько лет назад президенты Беларуси и Казахстана договорились каждый год обмениваться официальными визитами, чтобы лично контролировать выполнение совместных проектов.

В августе 2014 года Минск посещал Нурсултан Назарбаев. В 2015 году очередь Астаны принимать белорусскую делегацию.

Казахстан занимает третье место среди наших экономических партнеров в СНГ. В 2014 году страны наторговали на миллиард долларов. Оба государства – индустриально-аграрные. Поэтому сотрудничество в сельском хозяйстве – одно из приоритетных. Тракторы минского завода уже много лет помогают местным аграриям собирать урожай.

Созданы и совместные производства. В частности, по выпуску комбайнов, навесного оборудования для машин, лифтов и многое другое. Есть совместные проекты в медицине, науке и транспортной сфере. Кроме того, Беларусь видит в Казахстане опорную площадку для наращивания экспорта в Центральную Азию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.