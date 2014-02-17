Александр Лукашенко и Николай Бордюжа обсудил вопрос оказания помощи Таджикистану в рамках ОДКБ

Новости Беларуси. Беларусь оказала своевременную и эффективную помощь на таджикской границе. Об этом 17 февраля заявил на встрече с Александром Лукашенко генеральный секретарь ОДКБ Николай Бордюжа. Решение о помощи на таджико-афганском рубеже лидеры государств-членов ОДКБ приняли на сентябрьском саммите в Сочи. Беларусь одна из первых оказала помощь, выделив экипировку и технические средства для усиления безопасности на таджико-афганской границе.

Наша страна является активным участником военно-политического союза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президента интересовали также вопросы создания коллективных авиационных сил, сил спецопераций, противодействие наркотрафику и развитие механизмов внешнеполитической координации стран-участниц ОДКБ.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Вместе с нашим развитием, нормальным развитием в нашей организации военно-политической тем не менее в последнее время появился ряд новых проблем. И я думаю, что сегодня мы с вами можем обсудить проблемы, по которым уже принимались решения. Посмотреть, как они выполняются. Следуя таким нашим добрым кондиционным отношениям, я думаю, вы искренне скажете о роли, месте и о том, как выполняем мы те решения, которые приняты. Говорилось о том, что мы регулярно будем смотреть на то, как функционируют те подразделения, которые выделены в состав КСОР ОДКБ. И у нас предстоит ряд мероприятий в этом направлении. Хотелось бы полной, большей ясности, поскольку председательствует Российская Федерация сейчас. Замысел должен исходить от Российской Федерации - Президента и Министерства обороны. Но, естественно, мы - все члены ОДКБ - должны согласовать эту позицию. Я думаю, расскажете ту позицию, тот замысел, который предлагает Российская Федерация на ближайшую перспективу.

Николай Бордюжа, генеральный секретарь ОДКБ:

Что касается выполнения решений, особенно Беларусью - я хотел заострить внимание, то мы контролируем сейчас несколько из этих решений, которые ранее приняты были резидентами, в том числе и по оказанию помощи Таджикистану в охране таджикско-афганских границы в свете проблемы вывода из Афганистана в 2014 году войск и контингентов НАТО. Могу сказать, что Беларусь одна из первых сейчас приняла решение об оказании помощи. Мы получили соответствующую информацию по номенклатуре, которая выделяется для пограничников Таджикистана. Все, что выделено на сегодняшний день Беларусью, оно актуально, оно потребно и действительно востребовано пограничниками Таджикистана. Поэтому можно сказать только слова благодарности и вам, за принятие такого решения, и, я думаю, такие же слова скажет и руководитель Таджикистана. Потому что это помощь сегодня крайне необходима таджикским пограничникам.