Прямой эфир

Александр Лукашенко и Ильхам Алиев обсудят состояние и перспективы двусторонних отношений

18 ноября 2018 11:39
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Отношения Беларуси и Азербайджана в ближайшие дни станут одной из главных тем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Минск готовится к официальному визиту Ильхама Алиева.

Александр Лукашенко и Ильхам Алиев обсудят состояние и перспективы двусторонних отношений-1

В Беларусь азербайджанский лидер прибывает сегодня, 18 ноября. А в понедельник высокого гостя будут встречать во Дворце Независимости, где пройдут переговоры глав двух государств.

Александр Лукашенко и Ильхам Алиев подробно обсудят состояние и перспективы двусторонних отношений. Пристальное внимание планируется уделить торговле и инвестициям, реализации совместных проектов.

Официальные переговоры во Дворце Независимости пройдут в формате «один на один» и в расширенном составе. По итогам ожидается подписание ряда документов.

Александр Лукашенко и Ильхам Алиев обсудят состояние и перспективы двусторонних отношений-4

# Беларусь-Азербайджан # Ильхам Алиев # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Президент Азербайджана посетит Минск с официальным визитом
16 ноября 2018 14:09

Президент Азербайджана посетит Минск с официальным визитом

Александр Лукашенко встретился с экс-президентом Латвии
16 ноября 2018 11:42

Александр Лукашенко встретился с экс-президентом Латвии

Президент Египта посетит Беларусь в 2019 году
15 ноября 2018 13:55

Президент Египта посетит Беларусь в 2019 году