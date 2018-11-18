Александр Лукашенко и Ильхам Алиев обсудят состояние и перспективы двусторонних отношений

Новости Беларуси. Отношения Беларуси и Азербайджана в ближайшие дни станут одной из главных тем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Минск готовится к официальному визиту Ильхама Алиева.

В Беларусь азербайджанский лидер прибывает сегодня, 18 ноября. А в понедельник высокого гостя будут встречать во Дворце Независимости, где пройдут переговоры глав двух государств.

Александр Лукашенко и Ильхам Алиев подробно обсудят состояние и перспективы двусторонних отношений. Пристальное внимание планируется уделить торговле и инвестициям, реализации совместных проектов.

Официальные переговоры во Дворце Независимости пройдут в формате «один на один» и в расширенном составе. По итогам ожидается подписание ряда документов.