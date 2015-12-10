Александр Лукашенко: Беларусь и Туркменистан не должны опускать заданную высокую планку сотрудничества

Новости Беларуси. Беларусь и Туркменистан не должны опускать заданную высокую планку сотрудничества. Об этом заявил Александр Лукашенко на переговорах с президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым. Главы государств в Ашхабаде обсудили не только стратегию развития двусторонних отношений, но и вопросы международной повестки дня. Напомним, официальный визит президента Беларуси в Туркменистан начался накануне важного мирового события – конференции «Политика нейтралитета». Этот форум соберет в субботу, 12 декабря, лидеров государств региона и видных мировых политических деятелей.

Ашхабад — официально самый белый город на планете. Все основные постройки здесь возводят исключительно из мрамора, и даже местные жители поддерживают концепцию, выбирая цвет своего автомобиля. Еще накануне белый город накрыла серая декабрьская погода. Но уже сегодня, 10 декабря, Ашхабад заиграл совсем другими красками. Кортеж президента Беларуси в сопровождении конницы прибыл к Дворцовому комплексу «Огузхан». О таких ахалтекинских скакунах Гурбангулы Бердымухамедов когда-то написал книгу. И сейчас конница непременный атрибут официальных церемоний.

Встреча высокого гостя в этих стенах — всегда очень торжественное событие. Строгие каноны диппротокола полностью соблюдены. Почетный караул, рукопожатия дипломатов, приветствие делегаций, совместные фото и, конечно, гимны двух стран.

Разговор лидеров в формате один на один прошел в специальном «Золотом зале». Почему он так называется, ясно с первого взгляда. Впрочем, и дружественная риторика президентов не стала сюрпризом. Александр Лукашенко и Гурбангулы Бердымухамедов встречаются каждый год уже на протяжении шести лет. На этот раз символично – в преддверии большого государственного праздника Туркменистана – дня нейтралитета. В субботу, 12 декабря, сюда съедутся лидеры и представители более чем 80 государств. Александр Лукашенко также примет участие в масштабном форуме.

Александр Лукашенко:

Мне повезло, я единственный в мире президент, который официальный визит осуществляет именно в канун этого большого события, которое предопределило направление внешней политики вашей прекрасной страны. Вы заняли позицию нейтралитета, и я помню это очень хорошо. С первых своих дней вы очень активно эту позицию отстаивали, продвигали, вы действовали в этом направлении. Это принесло несомненный успех вашей стране. Это тот путь, наверное, единственный правильный путь, который вы определили и очень активно практически его реализовываете в последние годы. Повестка дня, тема, которую мы будем касаться на международной конференции, на форуме у вас — мир и безопасность. Без этого нет стабильности. Это как раз на злобу дня. Вокруг бушуют пожары конфликтов, столкновений и уже войн. Не дай бог, я говорил, выступая в ООН, нам дожить до того времени, когда это перерастет в масштабную войну. Это очень важный контекст разговора. И я вам благодарен, что вы пригласили наше делегацию посетить этот форум.

Гурбангулы Бердымухамедов, президент Туркменистана:

И Туркменистан, и Республика Беларусь, на международной арене единомышленники. Мы имеем одинаковое, единое обозрение. Это в основном вопросы стабильности и безопасности во всем мире. Поэтому мы вам благодарны, что вы поддерживаете все инициативы Туркменистана на международной арене.

После — разговор об экономике. В планах Туркменистана — закупка крупной партии белорусской техники — а это новые контракты для МАЗа и МТЗ. В таких машинах в том числе нуждается и крупнейший белорусско-туркменский проект по добыче калийных солей. Возведение Гарлыкского комбината нашими специалистами уже на финишной прямой. Техники понадобится много, так почему бы ее не собирать прямо в Туркменистане?

Александр Лукашенко:

Мы здесь, как договорились с вами, строим мощный центр, машиностроительный центр, торговый огромный дом. И мы уже имеем договоренности и с вами, с членами вашего Правительства проработали, я с послами Афганистана, Ирана, других государств разговаривал. Мы отсюда с вами будем работать уже белорусско-туркменскими товарами на другие рынки. И они этому предъявляют очень большой интерес. Думаю, Гурбангулы Мяликкулиевич, что мы немало сделаем для того, чтобы здесь был реальный сектор, похожий на белорусский. Мы готовы передавать свой опыт, знания, запрещенных тем нет: от экономики простой (одежды, обуви) до военно-промышленного комплекса и подготовки кадров. Мы это не скрываем. Все, что мы знаем, мы своим друзьям передаем и будем передавать.

Когда к разговору подключились представители делегаций, речь пошла сугубо о делах двусторонних. 320 миллионов долларов – рекордная планка товарооборота, но датируется 2013-м годом. Современные цифры несколько скромнее и это дело поправимое.

Александр Лукашенко:

Мы признаем, что товарооборот снизился. Как и во всем мире, просто произошел обвал цен и на сырье, и на готовую продукцию. Совершенно другие цены стали, а мы считаем в стоимостном выражении наш товарооборот. Мы проанализировали: в физическом объеме товарооборот у Беларуси сохранился практически со всеми странами и даже вырос, в стоимостном выражении – упал. Я поддерживаю президента в том, что у нас достаточно потенциала, чтобы и в стоимостном выражении достичь и превзойти самый высокий уровень товарооборота, который у нас был.

Гурбангулы Бердымухамедов:

У нас есть очень большая заинтересованность в ряде других направлений. В частности, речь идет о поставках в Туркменистан грузовых вагонов, путевого оборудования, лифтов и другой продукции, производимой именно белорусскими предприятиями.

В расширенном составе президенты снова упомянули нейтралитет Туркменистана. Это предмет большой гордости для жителей страны. Политика неучастия в каких бы то ни было вооруженных конфликтах получила признание ООН как идея и реализуется уже на протяжении 20 лет, причем в не самом спокойном месте с точки зрения географии.

Александр Лукашенко:

Казалось, это невозможно реализовать. Идей всегда много, а вот реализовать — вопрос другой. И заслуга вашего президента в том, что он на практике осуществил эту великую идею чаяния туркменского народа. Эта единственно возможная политика (другого, наверное, направления и искать не надо было) очень точно была им реализована и принесла соответствующие плоды туркменскому народу.

К этому визиту серьезно готовились и эксперты. На подпись больше десятка документов. Главный из них – дорожная карта сотрудничества на ближайшие два года. Так же президенты приняли заявление об углублении отношений дружбы и сотрудничества между странами. Подтверждены документально контакты в пищевой, легкой промышленности и по линии академии наук.

Проделана большая работа. Президент Беларуси отмечает: визит оказался своевременным и принесет реальную пользу двум государствам.

Александр Лукашенко:

Отрадно констатировать, что за относительно короткий промежуток времени наши страны сумели достичь заметных успехов в развитии экономического и гуманитарного сотрудничества. Беларусь и дальше готова принимать активное участие в масштабных проектах модернизации экономики, которая осуществляется в Туркменистане в плане индустриализации страны путем поставок современной сельхозтехники, автомобильной, дорожно-строительной, коммунальной и пассажирской. Есть конкретные наработки в сфере науки и технологий, обоюдный интерес к развитию сотрудничества в области агрокомплекса. Перспективным направлением белорусско-туркменского взаимодействия является сотрудничество в сфере здравоохранения. Мы ожидаем существенного вклада торговых домов расположенных в городах Ашхабаде и Минске в двусторонний товарооборот.

Алексей Мартиненок, СТВ:

Завтра белорусскую делегацию ждет не менее насыщенный день. Президенты посетят белорусско-туркменскую выставку-ярмарку, где своими глазами можно увидеть и оценить спрос Туркменистана на предложения белорусской стороны.