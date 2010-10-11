А. Лукашенко встретился с Председателем КНР в Пекине

Глава нашего государства выразил благодарность Ху Цзиньтао за помощь и поддержку Беларуси.

В свою очередь, председатель КНР подчеркнул, что готов обменяться мнениями по дальнейшему развитию отношений, а также другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

Также Александр Лукашенко сегодня принял участие в церемонии открытия сборочного производства и сервисного центра «АВИК-БелАЗ Карьерные машины».Как отметил Президент, взят хороший старт. И в скором будущем предстоит завоевать свою нишу на новых рынках, в других странах Азии.

Перед СП стоит задача — на четверть увеличить долю карьерных самосвалов «БелАЗ» на рынке КНР.