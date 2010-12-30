25 управленцев сохранили свои места в Правительстве Беларуси

На своих постах продолжат работу:
Михаил Амельянович — министр лесного хозяйства;
Юрий Жадобин — министр обороны;
Василий Жарко — министр здравоохранения;
Олег Качан — министр спорта и туризма;
Анатолий Кулешов — министр внутренних дел;
Павел Латушко — министр культуры;
Сергей Мартынов — министр иностранных дел;
Александр Озерец — министр энергетики;
Олег Пролесковский — министр информации;
Михаил Русый — министр сельского хозяйства и продовольствия;
Николай Снопков — министр экономики;
Андрей Харковец — министр финансов;
Владимир Цалко — министр природных ресурсов и охраны окружающей среды;
Иван Щербо — министр транспорта и коммуникаций;
Марианна Щеткина — министр труда и социальной защиты;
Игорь Войтов — председатель Госкомитет по науке и технологиям;
Сергей Гурулев — председатель Государственного военно-промышленного комитета;
Вадим Зайцев — председатель Комитета госбезопасности;
Владимир Зиновский — председатель Национального статистического комитета;
Валерий Корешков — председатель Госкомитета по стандартизации;
Георгий Кузнецов — председатель Госкомитета по имуществу;
Александр Шпилевский — председатель Государственного таможенного комитета;
Леонид Гуляко — уполномоченный по делам религий и национальностей;
Константин Мартынецкий — руководитель Аппарата Совета Министров.
Президент также дал согласие на назначение Сергея Сидько председателем Правления Белорусского республиканского союза потребительских обществ, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».