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25 управленцев сохранили свои места в Правительстве Беларуси

30 декабря 2010 08:38
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На пост главы Администрации Президента назначен Владимир Макей, его заместитель — Валерий Мицкевич. В большинстве министерств и ведомств руководители прежние.

Фото. Макей, Мицкевич

На своих постах продолжат работу:

Фото. Амельянович, Жадобин, Жарко

Михаил Амельянович — министр лесного хозяйства;
Юрий Жадобин — министр обороны;
Василий Жарко — министр здравоохранения;

Фото. Качан, Кулешов

Олег Качан — министр спорта и туризма;
Анатолий Кулешов — министр внутренних дел;

Фото. Латушко, Мартынов, Озерец

Павел Латушко — министр культуры;
Сергей Мартынов — министр иностранных дел;
Александр Озерец — министр энергетики;

Фото. Пролесковский, Русый, Снопков

Олег Пролесковский — министр информации;
Михаил Русый — министр сельского хозяйства и продовольствия;
Николай Снопков — министр экономики;

Фото. Харковец, Цалко, Щербо

Андрей Харковец — министр финансов;
Владимир Цалко — министр природных ресурсов и охраны окружающей среды;
Иван Щербо — министр транспорта и коммуникаций;

Фото. Щеткина, Войтов, Гурулев

Марианна Щеткина — министр труда и социальной защиты;
Игорь Войтов — председатель Госкомитет по науке и технологиям;
Сергей Гурулев — председатель Государственного военно-промышленного комитета;

Фото. Зайцев, Зиновский

Вадим Зайцев — председатель Комитета госбезопасности;
Владимир Зиновский — председатель Национального статистического комитета;

Фото. Корешков, Кузнецов, Рачковский

Валерий Корешков — председатель Госкомитета по стандартизации;
Георгий Кузнецов — председатель Госкомитета по имуществу;
Александр Шпилевский — председатель Государственного таможенного комитета;

Фото. Шпилевский, Гуляко, Мартынецкий

Леонид Гуляко — уполномоченный по делам религий и национальностей;
Константин Мартынецкий — руководитель Аппарата Совета Министров.

Президент также дал согласие на назначение Сергея Сидько председателем Правления Белорусского республиканского союза потребительских обществ, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Фото. Сидько

# Отставки и назначения в Беларуси

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