25 управленцев сохранили свои места в Правительстве Беларуси

А. Лукашенко принял ряд новых кадровых назначений в Правительстве

Сегодня продолжилось формирование нового состава белорусского Правительства, а также ключевых направлений государственного аппарата. Президент рассмотрел кадровые вопросы. В ротации — три десятка человек. Большинство из них осталось на своих должностях. Но есть и новые лица.