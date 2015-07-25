25 июля по всей Беларуси состоялись «прямые телефонные линии»

Новости Беларуси. Нерешённых проблем не бывает. Помочь с ремонтом дома, благоустройством улиц или просто посоветоваться в той или иной ситуации. В основном такие проблемы озвучивали жители Беларуси 25 июля, обращаясь на «прямые линии» к представителям местной власти. Практика подобного общения в республике существует уже более полугода. За это время количество звонков значительно сократилось, а решить удалось сотни житейских проблем. В этом убедилась съёмочная группа СТВ.

Для жительницы Щучина даже небольшой дождь — серьёзное испытание. В доме Людмилы Гонтарь 10 лет не было капитального ремонта. Крыша прохудилась. Между потопами по несколько раз в год, говорит женщина, приходится переклеивать обои.

Людмила Гонтарь, житель Щучина:

Сразу как-то было более-менее, потом начала у нас течь ливнёвка. Тазики подставила, там ещё до сих пор тазики стоят. Над входом в дверь с площадки я не могла поставить себе двери, потому что текло по дверям.

От обращений в различные инстанции, чтобы ситуацию исправили, пользы не было. Вот и решила Людмила Ивановна о проблеме рассказать напрямую председателю райисполкома. Позвонила на «горячую линию». В ответ — не тишина. Приехали специалисты ЖКХ и пообещали в ближайший месяц исправить ситуацию.

Андрей Мисюк, заместитель директора Щучинского РУП «ЖКХ»:

100% ремонт швов будет выполнен.

Людмила Гонтарь, житель Щучина:

Это вам большое спасибо я говорю, но вы всё равно пойдите и посмотрите на эти швы.

На соседней улице, благодаря «горячей линии», жильцы трёхэтажного дома свою проблему уже решили. За две недели их подъезд буквально преобразился. Не без помощи коммунальных служб. Стоимость таких работ немаленькая. Жильцам пошли навстречу и предоставили рассрочку платежа на несколько месяцев.

Марина Сенчило, жительница Щучина:

Коммунхоз помог, сделали ремонт в подъезде, дал рассрочку от трёх до шести месяцев. Это не накладно, тем более как у нас живут и пенсионеры, и неработающие. Сейчас отопительного сезона нету — можно без проблем заплатить.

А вот в Витебском районе телефонный звонок помог решить проблему целой деревни.

Лидия Мухаева, житель деревни Пушкари Витебского района:

Ходили на ферму, там же телятки малые есть, там же она подключается как-то вода. Там ходили, просили: дайте хоть сколько воды. Ферма далеко, но ведро хоть дадут и то ладно.

И так едва ли не целый месяц. Три дня в Пушкарях вода из колонок льет ручьем, а потом может столько же дней ее не быть. Подвели и колодцы, опустевшие из-за засухи. Сельчане утоляли жажду как могли. Но еще больше они жаждали решения своей проблемы. Вот и обратились на «прямую линию» в Витебский райисполком.

Валентина Скрипченко, старейшина деревни Пушкари Витебского района:

И буквально помощь пришла мгновенно. Просто поняли вовремя. Теперь единственная остановка стоит, чтобы нам сделали неудобства – это прекращение утечки воды по двум колонкам.

Владимир Саковский, начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства Витебского райисполкома:

Требуется, будем делать – все усилия, чтобы отремонтировать эту колонку, чтобы функционировало водоснабжение в полном объеме.

«Прямая линия» уже помогла решить сотни проблем во всех регионах Беларуси. ЖКХ, благоустройство, приватизация жилья. Сегодня количество обращений заметно сократилось, пять шесть звонков — не больше.

Сергей Ложечник, председатель Щучинского райисполкома:

Что касается звонков одинаковых, повторяющихся, да, такие есть. Возможно, это такие уже сильно сердобольные люди, которые получили ответ, где расписаны чёткие сроки, средства, которые будут там задействованы, но они всё-таки звонят каждую неделю, отвлекают от работы, конечно же. За это время мы могли бы уделить внимание другим моментам.

Проблему «штатных жалобщиков» должны поправить изменения в законе «Об обращениях граждан». Деньги, затраченные на решения несуществующей проблемы, будет компенсировать тот, кто с ней обратился. Отсекая необоснованные жалобы, теперь местная власть может быстрее подключиться к решению ситуаций, где без помощи реально не обойтись, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.