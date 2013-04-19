19 апреля Александр Лукашенко обратится с Посланием к белорусскому народу

Новости Беларуси. 19 апреля Президент Александр Лукашенко обратится с ежегодным Посланием к белорусскому народу и Национальному собранию.

Выступление Главы государства будет транслироваться в прямом эфире по телеканалу «Беларусь-1» и Первому национальному каналу Белорусского радио. Трансляция из Овального зала Дома правительства начнется в 11 часов. Телеверсия Послания будет показана в вечернем эфире белорусских телеканалов.

На мероприятие приглашены высшие должностные лица страны, члены Правительства, руководители органов госуправления, крупнейших предприятий, представители дипкорпуса, средств массовой информации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Виталий Бусько, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Послание к Парламенту и белорусскому народу нашего главы государства – это всегда знаковое событие. Это анализ того, что было и того, что сделано.

Конечно, на сегодняшний момент я думаю, что такой красной нитью через обращение будет проходить, во-первых, модернизация экономики. Потому что на сегодняшний день мы стабилизировались во многих областях, у нас нормальная законодательная база, у нас стабильная ситуация. И теперь мы должны выйти на уровень качества производства.

Владислав Щепов, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

В послании всегда подводятся определенные итоги, определяются перспективы развития общества, экономики, перспективы развития международных отношений. Поэтому мы, конечно, ждем этих оценок.

Виталий Бусько, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Конечно, это будет, наверное, самый мощный экономический блок. На сегодняшний день мы констатируем то, что мы имеем мощную законодательную базу, мы имеем стабильность, но мы выходим на новый уровень экономики. Сегодня уже надо производить то, что можно не просто продать (у нас, в России), а надо делать то, что можно продать на всех рынках.

Алла Сопикова, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Динамичное развития государства подтверждается и конкретными цифрами. Согласно последнему докладу Организации Объединенный Наций, Беларусь улучшила свои показатели на целых 15 позиций и занимает сейчас 50 рейтинговое место по индексу человеческого развития.

На встрече с главой государства разговор пойдет не только об успехах и достижениях, но и о тех проблемах, которые, конечно, существуют. И уверена, что будут определены и стратегические цели, и конкретные пути решения конкретных вопросов и проблем