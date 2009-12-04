13 назначений

Кадровый день у Президента 4 декабря был как никогда насыщенным. Глава государства также рассмотрел десятки кандидатур на новые должности и дал свое согласие.

Назначение чиновников такого ранга происходит исключительно после рассмотрения их кандидатур у Главы государства.

Леонид Мальцев назначен госсекретарем Совета Безопасности. Генерал-полковник и теперь уже бывший министр обороны, зарекомендовал себя как высококлассный специалист, знаток своего дела.

Леонид Мальцев, государственный секретарь Совета Безопасности Республики Беларусь:

- Президентом поставлен целый комплекс задач, который, думаю, с моим опытом руководства Вооруженными Силами, будет решаться, по крайней мере, хорошо.

Должность министра обороны теперь на плечах Юрия Жадобина. Военное дело для него не в новинку. В Вооруженных Силах он с 72-го года. Затем служил на различных командных и руководящих должностях. До настоящего времени занимал должность главы Совбеза.

Необходимо дошлифовать проведенную реформу белорусской армии. Поэтому нужен свежий взгляд на имеющиеся проблемы.

Петр Тихоновский получил должность начальника генштаба – первого заместителя министра обороны.

Михаил Пузиков стал начальником главного управления по кадрам Минобороны.

Новым Управляющим делами Президента Республики Беларусь стал Николай Корбут, ранее бывший в должности заместителя Управделами.

Владимир Полуян – новый министр по налогам и сборам.

Олег Пролесковский сегодня был назначен Президентом министром информации.

Олег Пролесковский, министр информации Республики Беларусь:

- Глава государства поставил конкретные задачи по направлениям деятельности Министерства информации. Это работа электронных СМИ, печатных СМИ, типографий. Глава государства обозначил одно из направлений развития деятельности Министерства информации. Это обеспечение конституционных прав граждан на получение достоверной, объективной информации.

Произошли изменения в структуре военно-промышленного комитета. Его возглавил Сергей Гурулев. Олег Пекарский назначен первым заместителем министра внутренних дел – начальником криминальной милиции. Президент особо выделил тему борьбы с коррупцией. Нечистых на руку чиновников надо наказывать. А это прямая обязанность правоохранителей.

На должности начальника внутренних дел Гродненского облисполкома – уже Валентин Михневич.

Новым министром экономики стал Николай Снопков. Акцент главы государства– мыслить более стратегично, разрабатывать реальные перспективы, не отрываясь от имеющейся практики.

Николай Снопков, министр экономики Республики Беларусь:

- Основная задача, поставленная Президентом, - это выработка грамотной, сбалансированной стратегии развития государства, отвечающая требованиям и возможностям, прежде всего, регионов. Кроме этого, воплощение научных экономических разработок в реальной экономике.

Получено согласие президента на назначение ректором Медицинского университета Анатолия Сикорского.

Анатолий Сикорский, ректор учреждения образования «Белорусский государственный медицинский университет»:

- Особое внимание было уделено вопросам практической подготовки студентов-медиков, развитию материальной базы, воспитательной работе.

Глава государства одобрил и назначение нового директора Белэнерго. Президент обратил внимание на вопрос госзакупок, целесообразного расходования средств.

Алексей Ширма, генеральный директор государственного производственного объединения электроэнергетики «Белэнерго»

- Первая задача, которая всегда стоит перед энергетиками – это обеспечение надежного и бесперебойного электроснабжения потребителей. При этом нужно стремиться, чтобы это электроснабжение осуществлялось по обоснованным тарифам.

Марианна Щеткина - новый министр труда и социальной защиты.

Есть несколько назначений по заместителям министров культуры и природы. Внимание последних Президент обратил на необходимость сохранить страну для наших потомков и изучить, учитывая новые реалии, недра Беларуси на предмет поиска полезных ископаемых.

Отдельно Президент принял назначаемых на должности глав администраций районов Минска, председателя Могилевского горисполкома, заместителей председателей Витебского облисполкома, Лиозненского и Слуцкого райисполкомов. Должности важные, и о них люди должны говорить только хорошие слова.

Александр Лукашенко:

- Умелая организация управления на этом уровне – это важнейший фактор результативной работы всей вертикали власти. Недопустимы необоснованные (особенно!) сокращения работников в организациях любых форм собственности.

Ротация кадров – процес вполне естественный и даже необходимый. Сегодняшние персоналии - это люди, которых можно назвать часть государственной команды на перспективу. Назначают их всерьез и надолго. До середины следующего года ключевой кадровый состав в стране должен быть полностью сформирован.