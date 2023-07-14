Завершается оперативно-специальное учение войск связи ВС РБ

Новости Беларуси. В условиях, приближенных к боевым. 14 июля завершается оперативно-специальное учение войск связи Вооруженных Сил Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В их распоряжении современные, хорошо зарекомендовавшие себя образцы техники отечественного производства. Инновационные подходы отрабатывались в основном на 227-м общевойсковом полигоне «Борисовский».

Вадим Романив, начальник связи Вооруженных Сил – начальник управления связи Генерального штаба Вооруженных Сил Беларуси:

Задействованы практически все войска связи, развернуты все узлы связи различных уровней и назначений. По своим масштабам это самое большое мероприятие для войск связи. Является определенным событием в подготовке наших войск. Можем сделать какие-то итоги по результатам подготовки первого полугодия и оценить те возможности, наши возможности, обученность личного состава войск связи по выполнению задач.