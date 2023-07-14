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Завершается оперативно-специальное учение войск связи ВС РБ

14 июля 2023 10:32
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Новости Беларуси. В условиях, приближенных к боевым. 14 июля завершается оперативно-специальное учение войск связи Вооруженных Сил Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Завершается оперативно-специальное учение войск связи ВС РБ-1

В их распоряжении современные, хорошо зарекомендовавшие себя образцы техники отечественного производства. Инновационные подходы отрабатывались в основном на 227-м общевойсковом полигоне «Борисовский».

Завершается оперативно-специальное учение войск связи ВС РБ-4

Вадим Романив, начальник связи Вооруженных Сил – начальник управления связи Генерального штаба Вооруженных Сил Беларуси:
Задействованы практически все войска связи, развернуты все узлы связи различных уровней и назначений. По своим масштабам это самое большое мероприятие для войск связи. Является определенным событием в подготовке наших войск. Можем сделать какие-то итоги по результатам подготовки первого полугодия и оценить те возможности, наши возможности, обученность личного состава войск связи по выполнению задач.

Завершается оперативно-специальное учение войск связи ВС РБ-7

Результаты учения станут основой для дальнейших действий связистов и их командования. Развертывание узлов связи и пунктов управления ими ведется с учетом опыта современных военных конфликтов.

# Военные учения # общество # Вадим Романив # Фотофакт

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