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«Золотая коллекция белорусской песни». Для ценителей настоящей музыки выпустят компакт-диск с хитами, а участников проекта ожидает гастрольный тур

12 декабря 2011 17:26
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Новости Беларуси, Минск. «Алеся», «Бывайце здаровы», «Касіў Ясь канюшыну», «Зорка Венера». Эти хиты – уже давно классика. Шлягеры в исполнении как мэтров (Ядвиги Поплавской и Александра Тихановича, «Песняров», «Сябров»), так и молодых звезд эстрады. Поистине «драгоценное» собрание.

«Золотая коллекция белорусской песни». Для ценителей настоящей музыки выпустят компакт-диск с хитами, а участников проекта ожидает гастрольный тур-1

«Золотая коллекция белорусской песни». Для ценителей настоящей музыки выпустят компакт-диск с хитами, а участников проекта ожидает гастрольный тур-3

Ядвига Поплавская и Александр Тиханович, народные артисты Беларуси:
Мы поем наши родные любимые песни. Песни, которые растут и живут вместе с нами.
Это те песни, в которых много красоты, глубины, духовности.

«Золотая коллекция белорусской песни». Для ценителей настоящей музыки выпустят компакт-диск с хитами, а участников проекта ожидает гастрольный тур-6

Алена Ланская, заслуженная артистка Республики Беларусь:
Я благодарна Министерству культуры и телеканалу СТВ за то, что организовали такой замечательный проект, где можно вспомнить о тех песнях, которые прославляли нашу Беларусь.

«Золотая коллекция белорусской песни». Для ценителей настоящей музыки выпустят компакт-диск с хитами, а участников проекта ожидает гастрольный тур-9

Попасть в «Золотую коллекцию» даже песням заслуженных и народных мастеров эстрады оказалось не так уж и просто. Подборка в 30 белорусскоязычных шлягеров – результат длительного и тщательного отбора из сотни хитов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сперва – «культурными экспертами», затем – еще и Интернет-пользователями.

«Золотая коллекция белорусской песни». Для ценителей настоящей музыки выпустят компакт-диск с хитами, а участников проекта ожидает гастрольный тур-12

«Золотая коллекция белорусской песни». Для ценителей настоящей музыки выпустят компакт-диск с хитами, а участников проекта ожидает гастрольный тур-14

Леся Кодуш и Слава Нагорный, дуэт:
Мы рады, что нам досталась такая хорошая песня. Мы вложили в нее всю душу.
Уверен, что белорусская песня благодаря этому проекту будет жить долго.

«Золотая коллекция белорусской песни». Для ценителей настоящей музыки выпустят компакт-диск с хитами, а участников проекта ожидает гастрольный тур-17

Александр Вавилов, режиссер проекта «Золотая коллекция белорусской песни»:
Это как шкатулка, в которой хранят все самое ценное. Иногда ее открывают, чтобы вспомнить, перебрать какие-то страницы, а порой и удивиться тому, как прекрасно все сохранилось.

Не стареющие песни в новой обработке. На этот раз исполнителей подбирали «под хиты». Все амплуа артистам «примеряли» заранее. Поэтому и молодые звезды эстрады в тандеме с «золотыми ретро-шлягерами» звучат гармонично.

«Золотая коллекция белорусской песни». Для ценителей настоящей музыки выпустят компакт-диск с хитами, а участников проекта ожидает гастрольный тур-20

Василий Раинчик, народный артист Беларуси:
То, что молодежь поет старые, проверенные, заслуженные песни – это очень хорошо.

«Золотая коллекция белорусской песни». Для ценителей настоящей музыки выпустят компакт-диск с хитами, а участников проекта ожидает гастрольный тур-23

Ирина Дорофеева, заслуженная артистка Республики Беларусь:
Эти песни так давно живут. Мы должны сделать все, чтобы эти песни звучали всегда, потому что это визитная карточка нашей страны.

«Золотая коллекция белорусской песни». Для ценителей настоящей музыки выпустят компакт-диск с хитами, а участников проекта ожидает гастрольный тур-26

Инна Афанасьева, заслуженная артистка Республики Беларусь:
Конечно, все меняется. Сегодня, мне кажется, получится интересный концерт, потому что будут звучать любимые песни, известные.

«Золотая коллекция белорусской песни» – хоть и «свежий», но уже прочно стоящий на ногах проект. Ни Министерство культуры, ни телеканал СТВ не сомневаются: продолжение следует.

«Золотая коллекция белорусской песни». Для ценителей настоящей музыки выпустят компакт-диск с хитами, а участников проекта ожидает гастрольный тур-29

«Золотая коллекция белорусской песни». Для ценителей настоящей музыки выпустят компакт-диск с хитами, а участников проекта ожидает гастрольный тур-31

«Золотая коллекция белорусской песни». Для ценителей настоящей музыки выпустят компакт-диск с хитами, а участников проекта ожидает гастрольный тур-33

Телеверсию гала-концерта «Золотой коллекции» зрители СТВ увидят уже седьмого января. Кроме этого рождественского подарка для настоящих ценителей настоящей музыки выпустят компакт-диск с хитами. Участников проекта ожидает и гастрольный тур по Беларуси и зарубежным площадкам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Фотофакт # Золотая коллекция белорусской эстрады

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