«Золотая коллекция белорусской песни». Для ценителей настоящей музыки выпустят компакт-диск с хитами, а участников проекта ожидает гастрольный тур

Новости Беларуси, Минск. «Алеся», «Бывайце здаровы», «Касіў Ясь канюшыну», «Зорка Венера». Эти хиты – уже давно классика. Шлягеры в исполнении как мэтров (Ядвиги Поплавской и Александра Тихановича, «Песняров», «Сябров»), так и молодых звезд эстрады. Поистине «драгоценное» собрание.

Ядвига Поплавская и Александр Тиханович, народные артисты Беларуси:

Мы поем наши родные любимые песни. Песни, которые растут и живут вместе с нами.

Это те песни, в которых много красоты, глубины, духовности.

Алена Ланская, заслуженная артистка Республики Беларусь:

Я благодарна Министерству культуры и телеканалу СТВ за то, что организовали такой замечательный проект, где можно вспомнить о тех песнях, которые прославляли нашу Беларусь.

Попасть в «Золотую коллекцию» даже песням заслуженных и народных мастеров эстрады оказалось не так уж и просто. Подборка в 30 белорусскоязычных шлягеров – результат длительного и тщательного отбора из сотни хитов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сперва – «культурными экспертами», затем – еще и Интернет-пользователями.

Леся Кодуш и Слава Нагорный, дуэт:

Мы рады, что нам досталась такая хорошая песня. Мы вложили в нее всю душу.

Уверен, что белорусская песня благодаря этому проекту будет жить долго.

Александр Вавилов, режиссер проекта «Золотая коллекция белорусской песни»:

Это как шкатулка, в которой хранят все самое ценное. Иногда ее открывают, чтобы вспомнить, перебрать какие-то страницы, а порой и удивиться тому, как прекрасно все сохранилось. Не стареющие песни в новой обработке. На этот раз исполнителей подбирали «под хиты». Все амплуа артистам «примеряли» заранее. Поэтому и молодые звезды эстрады в тандеме с «золотыми ретро-шлягерами» звучат гармонично.

Василий Раинчик, народный артист Беларуси:

То, что молодежь поет старые, проверенные, заслуженные песни – это очень хорошо.

Ирина Дорофеева, заслуженная артистка Республики Беларусь:

Эти песни так давно живут. Мы должны сделать все, чтобы эти песни звучали всегда, потому что это визитная карточка нашей страны.

Инна Афанасьева, заслуженная артистка Республики Беларусь:

Конечно, все меняется. Сегодня, мне кажется, получится интересный концерт, потому что будут звучать любимые песни, известные. «Золотая коллекция белорусской песни» – хоть и «свежий», но уже прочно стоящий на ногах проект. Ни Министерство культуры, ни телеканал СТВ не сомневаются: продолжение следует.