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Жорес Алферов: Совместные исследования в медицине и биологии могут стать прорывными для ученых Беларуси и России

05 мая 2014 16:35
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Новости Беларуси. Совместные исследования в медицине и биологии могут стать прорывными для ученых Беларуси и России, считает вице-президент Российской академии наук Жорес Алферов. Сотрудничеств в научной сфере 5 мая обсуждали в белорусском Правительстве.

Среди наиболее успешных проектов ученый отметил исследования в области полупроводниковой электроники и лазерной техники. В свою очередь Михаил Мясникович отметил, что для Беларуси очень важна точка зрения и оценка российских коллег, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Жорес Алферов, вице-президент Российской академии наук, лауреат Нобелевской премии:
Лично я считаю чрезвычайно перспективным в ближайшее время, и не только в ближайшее, на далекие перспективы, развитие одновременно и образования, и научно-технических проектов, которые объединяют современные достижения в области информатики, электроники, физики, медицины и биологии. И в этом отношении белорусская Академия тоже ведет достаточно серьезные исследования. И я думаю, что здесь могут и должны появиться наши совместные проекты.

# общество # Жорес Алферов # Белорусская наука

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