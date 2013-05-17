Жодинцы провели акцию по сбору вещей для малообеспеченных семей

Новости Беларуси. Акция по поддержке малообеспеченных, многодетных семей, а также престарелых и инвалидов стартовала в Жодино. Ее организаторы - молодежный волонтерские организации города - призывают людей совершать добрые дела. Они организовывали сбор вещей для горожан, которые в этом нуждаются.

В Жодино акция получила отклик и признание. Как правило, участие в ней принимают сразу несколько десятков человек. Неравнодушные горожане передают малообеспеченным людям детские вещи, игрушки, одежду, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.