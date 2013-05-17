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Жодинцы провели акцию по сбору вещей для малообеспеченных семей

17 мая 2013 14:47
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Новости Беларуси. Акция по поддержке малообеспеченных, многодетных семей, а также престарелых и инвалидов стартовала в Жодино. Ее организаторы - молодежный волонтерские организации города - призывают людей совершать добрые дела. Они организовывали сбор вещей для горожан, которые в этом нуждаются.

В Жодино акция получила отклик и признание. Как правило, участие в ней принимают сразу несколько десятков человек. Неравнодушные горожане передают малообеспеченным людям детские вещи, игрушки, одежду, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

# общество # Многодетные семьи в Беларуси # Благотворительность

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