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Жительницу Китая суд обязал раз в два месяца навещать свою пожилую мать

02 июля 2013 15:39
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Новости Китая. Жительницу Китая суд обязал раз в два месяца навещать свою пожилую мать. Это первый случай применения нового «Закона о правах престарелых», который накануне вступил в силу.

Отныне дети обязаны регулярно приезжать в отчий дом и ухаживать за пожилыми родителями. Правда, как часто это надо делать, в документе не уточняется.  Тех, кто долго не был у родных? будут штрафовать.

А вот бонусы ждут тех, кто, живя далеко от дома, собирается навестить родителей. Им работодатели обязаны предоставить дополнительно до 20 дней отгула в год, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Дети и родители

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