Новости Китая. Жительницу Китая суд обязал раз в два месяца навещать свою пожилую мать. Это первый случай применения нового «Закона о правах престарелых», который накануне вступил в силу.

Отныне дети обязаны регулярно приезжать в отчий дом и ухаживать за пожилыми родителями. Правда, как часто это надо делать, в документе не уточняется. Тех, кто долго не был у родных? будут штрафовать.

А вот бонусы ждут тех, кто, живя далеко от дома, собирается навестить родителей. Им работодатели обязаны предоставить дополнительно до 20 дней отгула в год, сообщили в программе .