Женщины в криминалистике – как рыбы в воде! Познакомились с белоруской, которая выбрала суровую профессию

Она ежедневно имеет дело с разной информацией – от подписей на документах до улик с мест происшествия. В ее работе не может быть случайностей. Только логика, факты и безупречная точность.
«О БЕЛАЗе я услышала от папы» – пообщались с белоруской, которая работает на заводе больше 20 лет.
Хрупкая женщина, за плечами которой суровая мужская профессия. Знакомьтесь, героиня рубрики «Белорусочки» – начальник экспертно-криминалистического сектора по Партизанскому району города Минска, майор юстиции Вероника Башкирова.
Она гармонично сочетает в себе стальной внутренний стержень, хладнокровие и острый ум с искренней добротой, отзывчивостью и умением сопереживать.
Вероника Башкирова, начальник экспертно-криминалистического сектора по Партизанскому району г. Минска, майор юстиции:
Мне кажется, что давно необходимо развеять этот миф и смело говорить о том, что женщины в судебной экспертизе, криминалистике чувствуют себя как рыбы в воде, а их результаты говорят сами за себя. И это выше всякой похвалы.
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