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Женщины в криминалистике – как рыбы в воде! Познакомились с белоруской, которая выбрала суровую профессию

28 июля 2026 08:38
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Она ежедневно имеет дело с разной информацией – от подписей на документах до улик с мест происшествия. В ее работе не может быть случайностей. Только логика, факты и безупречная точность. 

«О БЕЛАЗе я услышала от папы» – пообщались с белоруской, которая работает на заводе больше 20 лет.

Женщины в криминалистике – как рыбы в воде! Познакомились с белоруской, которая выбрала суровую профессию-2

Хрупкая женщина, за плечами которой суровая мужская профессия. Знакомьтесь, героиня рубрики «Белорусочки» – начальник экспертно-криминалистического сектора по Партизанскому району города Минска, майор юстиции Вероника Башкирова. 

Она гармонично сочетает в себе стальной внутренний стержень, хладнокровие и острый ум с искренней добротой, отзывчивостью и умением сопереживать. 

Женщины в криминалистике – как рыбы в воде! Познакомились с белоруской, которая выбрала суровую профессию-4

Вероника Башкирова, начальник экспертно-криминалистического сектора по Партизанскому району г. Минска, майор юстиции:
Мне кажется, что давно необходимо развеять этот миф и смело говорить о том, что женщины в судебной экспертизе, криминалистике чувствуют себя как рыбы в воде, а их результаты говорят сами за себя. И это выше всякой похвалы. 

Подробнее смотрите в видео.

# Год белорусской женщины # Женщины Беларуси # Профессии

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