Женщины в криминалистике – как рыбы в воде! Познакомились с белоруской, которая выбрала суровую профессию

«О БЕЛАЗе я услышала от папы» – пообщались с белоруской, которая работает на заводе больше 20 лет.

Она ежедневно имеет дело с разной информацией – от подписей на документах до улик с мест происшествия. В ее работе не может быть случайностей. Только логика, факты и безупречная точность.

Вероника Башкирова, начальник экспертно-криминалистического сектора по Партизанскому району г. Минска, майор юстиции:

Мне кажется, что давно необходимо развеять этот миф и смело говорить о том, что женщины в судебной экспертизе, криминалистике чувствуют себя как рыбы в воде, а их результаты говорят сами за себя. И это выше всякой похвалы.