Студент БГУ победил на международном конкурсе с проектом о чайном грибе – пообщались с юным ученым

Артемий Романишин, студент биологического факультета БГУ:

Проект был посвящен чайному грибу, более известному во всем мире как комбуча, поскольку на данный момент во всем мире все больше становится трендовым вести здоровый образ жизни. И все продукты, которые с этим связаны, набирают большую популярность. Также очень много людей начинают отказываться от алкогольных напитков и ищут для себя интересную, приятную им замену. Один из таких вариантов – это как раз таки чайный гриб.

Школьник из Витебска отправится к Северному полюсу – пообщались с Тихоном Корнеенко.

Однако то, как его делают у нас в стране, не всегда являлось безопасным способом, поскольку при некоторых обстоятельствах этот напиток мог приобретать весьма негативные свойства за счет микроорганизмов, которые в нем находились. Однако мы разобрали по составным частям данный продукт, нашли микроорганизмы, без которых он существовать не может, заменили их аптечными пробиотическими аналогами и таким образом получили уже новый чайный гриб, у которого оказались куда выше органолептические, то есть вкусовые качества. Намного быстрее срок его приготовления, 3 дня вместо привычных 7 дней. Также он оказался устойчив к внешним загрязнителям.