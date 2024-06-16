Женщина-тракторист в поле! Как хрупкая девушка влюбилась в аграрное дело

Наши народы объединяет одна важная черта – это трудолюбие. Как в Беларуси, так и в Азербайджане, люди привыкли много и упорно работать, чтобы добиться результатов, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

В Беларуси особый пиетет в этом плане вызывают люди, которые трудятся на земле. На их труде держится страна – не раз отмечал Президент. Мы обуты, одеты, накормлены – согласитесь, если не закрыты эти базовые потребности, то крайне сложно размышлять о высоких материях. Это только в теории художник должен быть голодным, а в реальной жизни хочется другой картины – сытой и обеспеченной. За эту часть как раз в ответе люди, которые не бояться сложной кропотливой работы в сельском хозяйстве. О настоящих героях нашего времени – в сюжете Галины Буро.

Я могу и подкрутить. Она удивляет с первой секунды знакомства. Хрупкая блондинка с набором гаечных ключей. Подкрутить грабли-ворошилки – легко! По-женски, аккуратно: и для техники, и для маникюра. Золотые руки во всех смыслах.

– Здесь загорели?

– Да. На такой природе, при технике – да. Заморским пляжам предпочитает белорусские просторы. И здесь Инесса Буневич – полевая селебрити сельхозпредприятия «Элит-Агро Больтиники». Но ей не до славы, увлечена заготовкой кормов – это любимый период: ни с чем не сравнимый запах свежескошенных трав. Хозяйку видно и на поле, и в кабине.

Конечно, и духи есть, крем для рук, потому что с этой работой могут и руки полопаться все. Без крема никак. А так, тут все как надо: ключи, молоток – без них и не выйдешь на поле.

Но девичья кабина у коллег не вызывает снисходительной улыбки. Все знают: Инесса работает наравне с мужчинами. Ведь за свои 21 больше половины – за рулем тяжелой техники. Фантастика? Нет. Дедушка-комбайнер в этом же хозяйстве любил брать внучку на жатву, а та отвечала взаимным интересом.

Инесса Буневич, тракторист-машинист сельхозпредприятия «Элит-Агро Больтиники»:

Как-то к технике все тянуло. Я больше люблю комбайны. С детства уже к ним, чтоб покатать. Дедушка еще даст за руль, то это совсем кайф. Потом на трактор уже пошла понемногу. Школу заканчивала, надо было профессию выбирать. Я как сказала, что трактористом пойду, то все как-то были удивлены: может, поменяешь ты эту профессию, женская профессия – это какая, желе же это все, масло. Но уже дедушка мой сказал: не трогайте, она уже решила, все, это у нее точка, у нее такой характер, что она уже идет до конца, до победы своей.