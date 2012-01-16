Зерновые озимые в Беларуси подлежат обязательному страхованию

Хорошо развитые культуры, как правило, неплохо переносят низкие температуры. Опасение вызывают лишь посевы озимого рапса и ячменя. Однако к тому моменту, когда в Беларусь придут большие морозы, на земле сформируется толстый снежный покров, который и защитит менее зимостойкие культуры.



Павел Станевский, главный агроном СПК им. Воронецкого:

Это растение – озимый тритикале. Оно у нас в зиму вошло нормально, в фазе кущения. Поэтому, если будет такая погода, если будет больше снега, то оно перезимует хорошо.



Агроном Павел Станевский сегодня с утра объезжает все сельхозугодья хозяйства. Готовность каждой культуры к зиме нужно проверить лично. Увиденное, говорит аграрий, вселяет оптимизм. Снежный покров пока не большой, но от морозов зерновые озимые защитить сможет.



Павел Станевский, главный агроном СПК им. Воронецкого:

Я думаю, больших проблем у нас не будет с озимыми. Снежный покров очень влияет – это будет хорошо на перезимовку. Будет больше снега, тогда не будет вымерзания озимых культур.



Правда, глубокий снег для некоторых культур может оказаться губительным. Для уже хорошо проросших посевов снежная шапка сыграет роль теплицы. Причем растения в таких случаях могут даже перегнить.



Сегодня у аграриев особые опасения вызывают посевы рапса. Осень была теплая, поэтому растения образовали обильную зеленую массу. И теперь, если будет снежная зима, то часть растений под снегом может просто-напросто погибнуть.



В таких случаях аграриев поддерживает государство. Зерновые озимые в хозяйствах обязательно нужно застраховать. В случае чрезвычайной ситуации потерянный урожай это, конечно, не вернет, но затраты на пересев погибшей пшеницы или тритикале компенсируются, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.



София Куликовская, юрисконсульт СПК им. Воронецкого:

У нас был такой случай, что вымокло, то есть произошла гибель сельскохозяйственных культур. Мы составили акт и нам представительство госстраха вернуло затраченные средства. Мы пересеяли сельхозкультуры. Поэтому страховать выгодно.



В этом году решится вопрос и с чувствительным к изменению погодных условий рапсом. Эта культура также внесена в список обязательного страхования. А значит 95% всех затрат по пересеву аграриям возместит страховая компания.



Михаил Суходольский, ведущий специалист РУСП «Белгосстрах» по Берестовицкому району:

Обязательному страхованию подлежали озимая пшеница, озимый тритикале и яровая пшеница. Недавно к ним добавился озимый рапс – это четвертая культура, которая подлежит страхованию.

Хозяйства нашего района застраховали по обязательному страхованию с поддержкой государства все культуры, согласно списку.



Такая поддержка – хорошее подспорье для хозяйственников. Однако Павел Станевский по-прежнему надеется на благоприятную погоду зимой. Ведь озимая культура, успешно пережившая холодные месяцы, говорит аграрий, даст намного больший урожай, чем пересеянная уже весной.