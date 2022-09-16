«Здесь закладывается состояние души человека». Министр энергетики о патриотизме и молодёжном форуме в Минске

Новости Беларуси. Диалоговые площадки, дискуссии и встречи, а также развлекательные и спортивные мероприятия. Масштабный форум с участием молодых специалистов топливно-энергетической отрасли открылся в Минске, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Символично, что мероприятие стартовало в преддверии важного государственного праздника, Дня народного единства, в знаковом месте – музее истории Великой Отечественной войны. В диалоге приняли участие руководители администрации города, профильных министерств и ведомств. Такая площадка – это возможность для молодежи обменяться мнениями, обсудить перспективы развития сферы и предложить новые проекты. Особое внимание – вопросам патриотизма и сохранению исторической памяти.

Виктор Каранкевич, министр энергетики Беларуси: Форум будет направлен на рассмотрение вопроса патриотизма. Патриотизм – это многогранное значение. Здесь закладывается состояние души человека, его принцип жизни. Именно повседневная жизнь: на учебе, на рабочих местах, в общении с людьми. Вот в этом и проявляется патриотизм. И мы стараемся с ними в диалоговых площадках на это в большей степени обратить внимание. Будут вопросы и энергетической отрасли, и развития энергетической отрасли, но самое главное – развитие страны.

Дарья Булыга, участник молодежного форума: Мы рады встретиться здесь все на молодежном форуме в преддверии такого большого праздника, как День народного единства. Праздника, который в очередной раз подтверждает, что белорусская государственность и суверенитет незыблемы. Мы рады познакомиться со всеми коллегами, пообщаться, зарядиться новыми идеями.

Михаил Бусько, участник молодежного форума:

Надеемся, что эти идеи будут услышаны. И будут реализованы в тех или иных мерах, потому что молодежь – это успех будущего.

Форум собрал более 150 молодых специалистов, работающих на предприятиях энергетики, и студентов вузов.