«Здесь и животноводы, и операторы машинного доения, и врачи, и специалисты». Многодетным мамам вручили ордена в Минске

Новости Беларуси. Во Дворце Республики прошла церемония вручения ордена Матери многодетным жительницам Минской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Обладательницами высокой государственной награды стали 53 женщины. Это представители самых разных профессий, но главный их труд и призвание – материнство. Многие на торжественный прием приехали со своими детишками. Кстати, в общей сложности в семьях награжденных сегодня женщин воспитывается 270 мальчишек и девчонок.

Юлия Тележникова:

Важно терпение, что вы мама. Когда мама понимает, о чем она, она очень любит своих детей и слышит в первую очередь, что она мама. И в ней есть это чувство не страха, а любви.

Мария Баек:

Переполняет чувство радости, наверное, гордости за то, что государство оценило так материнский труд, заботу. У меня пятеро детей: три девочки, два мальчика. Я повар-кондитер. Но, наверное, главная моя профессия – быть мамой.

Тамара Красовская, председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Миноблисполкома:

Представлены представители всех профессий. Здесь и животноводы, и операторы машинного доения, и врачи, и специалисты, и инженеры. Нам очень приятно, что этот день для них настолько значимый, что они приезжают и с такой гордостью говорят: мы сегодня получим такую высокую награду за труд свой, за материнский труд.