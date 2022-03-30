«Здесь и животноводы, и операторы машинного доения, и врачи, и специалисты». Многодетным мамам вручили ордена в Минске

Новости Беларуси. Во Дворце Республики прошла церемония вручения ордена Матери многодетным жительницам Минской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Во Дворце Республики прошла церемония вручения ордена Матери многодетным жительницам Минской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Обладательницами высокой государственной награды стали 53 женщины. Это представители самых разных профессий, но главный их труд и призвание – материнство. Многие на торжественный прием приехали со своими детишками. Кстати, в общей сложности в семьях награжденных сегодня женщин воспитывается 270 мальчишек и девчонок.
Юлия Тележникова:
Важно терпение, что вы мама. Когда мама понимает, о чем она, она очень любит своих детей и слышит в первую очередь, что она мама. И в ней есть это чувство не страха, а любви.
Мария Баек:
Переполняет чувство радости, наверное, гордости за то, что государство оценило так материнский труд, заботу. У меня пятеро детей: три девочки, два мальчика. Я повар-кондитер. Но, наверное, главная моя профессия – быть мамой.
Тамара Красовская, председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Миноблисполкома:
Представлены представители всех профессий. Здесь и животноводы, и операторы машинного доения, и врачи, и специалисты, и инженеры. Нам очень приятно, что этот день для них настолько значимый, что они приезжают и с такой гордостью говорят: мы сегодня получим такую высокую награду за труд свой, за материнский труд.
Сейчас в центральном регионе более 20 тысяч многодетных семей. Орден Матери вручается с октября 1996 года.