Журналисты ищут мины и объекты под водой! Как прошёл второй день учений «Военкор-2023»?
Как оказывать первую медпомощь, инженерная подготовка, рукопашный бой. Сегодня, 12 сентября, второй день тактико-специального учения «Военкор-2023», сообщили в программе новости «24 часа» на СТВ. В маневрах принимают участие журналисты, телеоператоры и фотокорреспонденты, в том числе и съемочная группа СТВ.
Глеб Прокофьев продолжит.
Глеб Прокофьев, корреспондент:
Второй день учения «Военкор» начался ранним утром. На часах сейчас около шести утра, а у нас бодрящая зарядка.
Глеб Прокофьев:
Уже прошло теоретическое занятие на тему «Подготовка журналистов для работы в зоне вооруженного конфликта». От теории к практике. Сейчас нас обучают оказывать первую медпомощь и самопомощь. Это важная составляющая подготовки как военнослужащего, так и представителя СМИ.
Продолжаем занятие по медицинской подготовке. Отрабатываем накладывание жгута. Сейчас по легенде травмирована левая рука. Необходимо лечь на здоровый бок, то есть на правый. И, не двигая этой рукой, мы накладываем жгут.
Инструктор миротворческой роты:
Многим дается все не слишком легко. Главное, что есть интерес, рвение к знаниям, практике, что-то попробовать, наработать. Это самое главное.
Глеб Прокофьев:
Как пользоваться щупом, миноискателем, а также найти миновзрывные устройства или обнаружить объекты под водой? Сегодня прошли также занятия по инженерно-саперной и водолазной подготовках. Учение «Военкор-2023» было насыщенным, и оно уже подходит к концу.