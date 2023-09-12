Журналисты ищут мины и объекты под водой! Как прошёл второй день учений «Военкор-2023»?

Как оказывать первую медпомощь, инженерная подготовка, рукопашный бой. Сегодня, 12 сентября, второй день тактико-специального учения «Военкор-2023», сообщили в программе новости «24 часа» на СТВ. В маневрах принимают участие журналисты, телеоператоры и фотокорреспонденты, в том числе и съемочная группа СТВ.

Глеб Прокофьев, корреспондент:

Второй день учения «Военкор» начался ранним утром. На часах сейчас около шести утра, а у нас бодрящая зарядка.

Глеб Прокофьев:

Уже прошло теоретическое занятие на тему «Подготовка журналистов для работы в зоне вооруженного конфликта». От теории к практике. Сейчас нас обучают оказывать первую медпомощь и самопомощь. Это важная составляющая подготовки как военнослужащего, так и представителя СМИ.