Западный форпост Беларуси. Город над Бугом встречает День Победы парадом – 9 Мая в Бресте

Беларусь первой приняла на себя страшный удар врага, став живым щитом на пути агрессора. Вероломное нападение гитлеровцев до последней капли крови пытались остановить защитники Брестской крепости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Беларусь первой приняла на себя страшный удар врага, став живым щитом на пути агрессора. Вероломное нападение гитлеровцев до последней капли крови пытались остановить защитники Брестской крепости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Западный форпост Беларуси. 9 Мая там, как всегда, многолюдно. Сегодня в городе над Бугом День Победы встречают парадом! Ровно 79 единиц техники (за каждый победный год), и военнослужащие Брестского гарнизона проследуют по главной улице города. Следить за происходящим соберутся тысячи жителей и гостей.
В параде техника – ровесник Победы 1945 года. Танк ИС доставили в Брест из историко-культурного комплекса «Линия Сталина». Военные приложили немало усилий, чтобы образец встал в строй. Впервые в шествии настоящая конница. Реконструкторы воссоздадут образы советских кавалеристов времен Великой Отечественной войны, отличившихся в боях под Москвой и при освобождении Беларуси. На параде представят и современное белорусское вооружение: БТРы, установку «Град», комплекс С-300 и «Волат».
Мне почетно участвовать, у меня дед воевал, до Берлина дошел. Техника военная, времен войны. На хорошем ходу.
Будем представлять технику в параде, которую предоставили наши доблестные реконструкторы из славного города Кобрина – места первой победы над Наполеоном в 1812 году.
К параду на ретроавтомобилях присоединятся ветераны Великой Отечественной войны. Маршем пройдут и их приемники – современные защитники нашего Отечества: военнослужащие воинских частей Бреста, пограничники и другие военизированные формирования. Основные же праздничные торжества пройдут на площади Церемониалов в Брестской крепости, где по традиции соберутся десятки тысяч человек. Колонна «Беларусь помнит» объединит сотни семейных историй наследников Победы.