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Западный форпост Беларуси. Город над Бугом встречает День Победы парадом – 9 Мая в Бресте

09 мая 2024 06:24
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Беларусь первой приняла на себя страшный удар врага, став живым щитом на пути агрессора. Вероломное нападение гитлеровцев до последней капли крови пытались остановить защитники Брестской крепости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Западный форпост Беларуси. Город над Бугом встречает День Победы парадом – 9 Мая в Бресте-1

Западный форпост Беларуси. 9 Мая там, как всегда, многолюдно. Сегодня в городе над Бугом День Победы встречают парадом! Ровно 79 единиц техники (за каждый победный год), и военнослужащие Брестского гарнизона проследуют по главной улице города. Следить за происходящим соберутся тысячи жителей и гостей.

Западный форпост Беларуси. Город над Бугом встречает День Победы парадом – 9 Мая в Бресте-4

В параде техника – ровесник Победы 1945 года. Танк ИС доставили в Брест из историко-культурного комплекса «Линия Сталина». Военные приложили немало усилий, чтобы образец встал в строй. Впервые в шествии настоящая конница. Реконструкторы воссоздадут образы советских кавалеристов времен Великой Отечественной войны, отличившихся в боях под Москвой и при освобождении Беларуси. На параде представят и современное белорусское вооружение: БТРы, установку «Град», комплекс С-300 и «Волат».

Западный форпост Беларуси. Город над Бугом встречает День Победы парадом – 9 Мая в Бресте-7

Мне почетно участвовать, у меня дед воевал, до Берлина дошел. Техника военная, времен войны. На хорошем ходу.

Западный форпост Беларуси. Город над Бугом встречает День Победы парадом – 9 Мая в Бресте-10

Будем представлять технику в параде, которую предоставили наши доблестные реконструкторы из славного города Кобрина – места первой победы над Наполеоном в 1812 году.

Западный форпост Беларуси. Город над Бугом встречает День Победы парадом – 9 Мая в Бресте-13

К параду на ретроавтомобилях присоединятся ветераны Великой Отечественной войны. Маршем пройдут и их приемники – современные защитники нашего Отечества: военнослужащие воинских частей Бреста, пограничники и другие военизированные формирования. Основные же праздничные торжества пройдут на площади Церемониалов в Брестской крепости, где по традиции соберутся десятки тысяч человек. Колонна «Беларусь помнит» объединит сотни семейных историй наследников Победы.

# День Победы # общество

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