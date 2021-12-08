За финансирование протестов в Беларуси задержан житель Дрогичина
Новости Беларуси. За финансирование протестов в Беларуси задержан уроженец Дрогичина. Установлено, что с августа 2020 года по январь нынешнего, он неоднократно производил платежи за граждан, привлеченных к административной ответственности, участвовавших в несанкционированных массовых мероприятиях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Установлено, что им в социальных сетях был объявлен сбор средств, на которые они поступали не только от различных физических лиц, но с иностранных счетов.
Наталия Милюкова, официальный представитель УВД Брестского облисполкома:
Он возмещал расходы за услуги адвокатов, оплачивал счета арестованных и находящихся в изоляторах временного содержания граждан. Сотрудниками подразделений БЭП МВД и УВД области задокументировано порядка 200 финансовых операций на суммы от одной базовой величины и выше. В общей сложности сумма перечислений составила более 50 000 рублей.
В отношении задержанного за финансирование протестов следователями возбуждено уголовное дело.