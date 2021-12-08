За финансирование протестов в Беларуси задержан житель Дрогичина

Новости Беларуси. За финансирование протестов в Беларуси задержан уроженец Дрогичина. Установлено, что с августа 2020 года по январь нынешнего, он неоднократно производил платежи за граждан, привлеченных к административной ответственности, участвовавших в несанкционированных массовых мероприятиях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Установлено, что им в социальных сетях был объявлен сбор средств, на которые они поступали не только от различных физических лиц, но с иностранных счетов.