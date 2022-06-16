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Юрист из Гродно предложила разработать госпрограмму «Многодетная семья», где поддержку получат только те, кто заслужил

16 июня 2022 18:12
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Новости Беларуси. Гродненская область занимает лидирующее место по самому низкому числу обращений граждан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Такие данные озвучили в Администрации Президента на основе анализа писем от жителей страны. Тем не менее контроль работы власти на местах необходим в каждом регионе. Например, у героев нашего следующего сюжета наболевшие проблемы уже вышли за пределы компетенции местных исполкомов, потому они обратились на выездной прием в Гродно к первому заместителю главы Администрации Президента Максиму Рыженкову.

Галина Буро продолжит тему.

Юрист из Гродно предложила разработать госпрограмму «Многодетная семья», где поддержку получат только те, кто заслужил-1

В случае Владимира вопрос явно затянулся. 13 раз он обращался к местной власти. Устал при малейшем дожде переживать за свой автомобиль, чтобы его опять не вывела из строя вода.

Жительница Гродно из-за законов не может выкупить дом, где жила 30 лет. Проблему пытался решить Максим Рыженков. Подробнее.

Юрист из Гродно предложила разработать госпрограмму «Многодетная семья», где поддержку получат только те, кто заслужил-4

Галина Буро, корреспондент:
Улица Белуша. В сильный дождь здесь постоянно подтапливает дома и машины. Проблема началась после того, как рядом начали возводить молодой микрорайон. И строители заменили технический пруд на коллектор дождевой канализации.

Здесь вопрос к местной власти и нормативно-правовым документам. Будут разбираться. Кстати, все чаще на таких приемах звучат и предложения. Например, юрист со стажем и общественный деятель Лариса Данькова предложила разработать госпрограмму «Многодетная семья», где поддержка будет только тем, кто действительно этого заслуживает.

Юрист из Гродно предложила разработать госпрограмму «Многодетная семья», где поддержку получат только те, кто заслужил-7

Лариса Данькова, председатель благотворительного общественного объединения «Слушай свое сердце»:
Использование различных социальных льгот привело к тому, что у нас очень сильно развился класс социальных иждивенцев, которые, в принципе, живут и существуют за счет добропорядочных граждан, то есть, нас, налогоплательщиков. Почему это важно? Потому что, в принципе, вот это девиантное асоциальное поведение мы как раз и подкрепляем тем, что решаем их жилищные льготы, вопросы питания, вопрос различных выплат. Я считаю, что эти деньги можно было бы перенаправить совершенно по-другому.

Юрист из Гродно предложила разработать госпрограмму «Многодетная семья», где поддержку получат только те, кто заслужил-10

От соседских споров до погашения пени за неуплату коммунальных услуг. Всего на прием обратилось восемь человек. По каждому обращению в Администрации Президента проведут детальный анализ. Заодно Максим Рыженков ознакомится с электронными обращениями, которые пришли в Минск. К слову, от Гродненской области жалоб меньше всего.

# Государственная социальная политика # общество # Галина Буро # Максим Рыженков # Лариса Данькова # Фотофакт

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