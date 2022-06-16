Юрист из Гродно предложила разработать госпрограмму «Многодетная семья», где поддержку получат только те, кто заслужил

Новости Беларуси. Гродненская область занимает лидирующее место по самому низкому числу обращений граждан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Такие данные озвучили в Администрации Президента на основе анализа писем от жителей страны. Тем не менее контроль работы власти на местах необходим в каждом регионе. Например, у героев нашего следующего сюжета наболевшие проблемы уже вышли за пределы компетенции местных исполкомов, потому они обратились на выездной прием в Гродно к первому заместителю главы Администрации Президента Максиму Рыженкову. Галина Буро продолжит тему.

В случае Владимира вопрос явно затянулся. 13 раз он обращался к местной власти. Устал при малейшем дожде переживать за свой автомобиль, чтобы его опять не вывела из строя вода. Жительница Гродно из-за законов не может выкупить дом, где жила 30 лет. Проблему пытался решить Максим Рыженков. Подробнее.

Галина Буро, корреспондент:

Улица Белуша. В сильный дождь здесь постоянно подтапливает дома и машины. Проблема началась после того, как рядом начали возводить молодой микрорайон. И строители заменили технический пруд на коллектор дождевой канализации. Здесь вопрос к местной власти и нормативно-правовым документам. Будут разбираться. Кстати, все чаще на таких приемах звучат и предложения. Например, юрист со стажем и общественный деятель Лариса Данькова предложила разработать госпрограмму «Многодетная семья», где поддержка будет только тем, кто действительно этого заслуживает.

Лариса Данькова, председатель благотворительного общественного объединения «Слушай свое сердце»:

Использование различных социальных льгот привело к тому, что у нас очень сильно развился класс социальных иждивенцев, которые, в принципе, живут и существуют за счет добропорядочных граждан, то есть, нас, налогоплательщиков. Почему это важно? Потому что, в принципе, вот это девиантное асоциальное поведение мы как раз и подкрепляем тем, что решаем их жилищные льготы, вопросы питания, вопрос различных выплат. Я считаю, что эти деньги можно было бы перенаправить совершенно по-другому.