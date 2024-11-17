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The Times: Британия остановила поставки ракет Storm Shadow в Украину

17 ноября 2024 09:14
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Лондон перестал направлять Киеву ракеты Storm Shadow, пишет РИА Новости со ссылкой на The Times.

Как указывает издание, британские политики могли принять такое решение из-за риска опустошить собственные запасы. Руководство страны должно оставаться в состоянии осуществить защиту страны, отмечается в материале.

Президент РФ Владимир Путин указывал на то, что представителям стран Североатлантического альянса пора начать отдавать себе отчет, «с чем они играют», обсуждая планы разрешить властям Киева осуществлять атаки в глубь российской территории при помощи переданных ВС Украины западных ракетных комплексов.

# Международная политика # Владимир Путин

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