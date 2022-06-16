Жительница Гродно из-за законов не может выкупить дом, где жила 30 лет. Проблему пытался решить Максим Рыженков
Новости Беларуси. Гродненская область занимает лидирующее место по самому низкому числу обращений граждан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Такие данные озвучили в Администрации Президента на основе анализа писем от жителей страны. Тем не менее контроль работы власти на местах необходим в каждом регионе. Например, у героев нашего следующего сюжета наболевшие проблемы уже вышли за пределы компетенции местных исполкомов, потому они обратились на выездной прием в Гродно к первому заместителю главы Администрации Президента Максиму Рыженкову.
Галина Буро продолжит тему.
Людмила Гаценко, жительница Гродно:
Вот дом на 4 семьи, две там, вот одна, и две там – они приватизированы. Вот это жилье мое.
Больше 30 лет назад Людмила с мужем получили от его работы в этом бараке арендную квартиру. Пусть жилье не самое презентабельное, да еще без удобств, с соседями подружились, за домом следили, вкладывали деньги и труд. Супруга не стало. Когда жительница Гродно захотела приватизировать жилплощадь, выяснилось – муж не отработал в коммунальном предприятии необходимое по закону количество лет.
Людмила Гаценко:
Никто не скрывает (я ходила и в городскую, и в районную коммунальные службы), что проблемные дома – хомут на шее. Ну так зачем тогда их держать? Ведь люди просят не за «спасибо».
Людмила понимает, закон на местном уровне не обойти, потому с наболевшей проблемой решила обратиться на выездной прием к первому заместителю главы Администрации Президента.
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Максим Рыженков, первый заместитель главы Администрации Президента Беларуси:
С одной стороны, я бы посоветовал и райисполкому, может, уже и горисполкому, и не надо, и это имущество можно было бы отдать женщине. Но правовые условия у нас настолько сложные, что, в общем-то, решить, как для государства лучше, мы можем, оказывается, только вынести предложение на Президента. Но в данном случае вот такого рода практика должна быть обобщена, чтобы исполкомы могли принимать это, конечно, на местном уровне, потому что это жилье – ну, какие его потребительские качества?