Прямой эфир

Жительница Гродно из-за законов не может выкупить дом, где жила 30 лет. Проблему пытался решить Максим Рыженков

16 июня 2022 18:05
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Гродненская область занимает лидирующее место по самому низкому числу обращений граждан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Такие данные озвучили в Администрации Президента на основе анализа писем от жителей страны. Тем не менее контроль работы власти на местах необходим в каждом регионе. Например, у героев нашего следующего сюжета наболевшие проблемы уже вышли за пределы компетенции местных исполкомов, потому они обратились на выездной прием в Гродно к первому заместителю главы Администрации Президента Максиму Рыженкову.

Галина Буро продолжит тему.

Жительница Гродно из-за законов не может выкупить дом, где жила 30 лет. Проблему пытался решить Максим Рыженков-1

Людмила Гаценко, жительница Гродно:
Вот дом на 4 семьи, две там, вот одна, и две там – они приватизированы. Вот это жилье мое.

Жительница Гродно из-за законов не может выкупить дом, где жила 30 лет. Проблему пытался решить Максим Рыженков-4

Больше 30 лет назад Людмила с мужем получили от его работы в этом бараке арендную квартиру. Пусть жилье не самое презентабельное, да еще без удобств, с соседями подружились, за домом следили, вкладывали деньги и труд. Супруга не стало. Когда жительница Гродно захотела приватизировать жилплощадь, выяснилось – муж не отработал в коммунальном предприятии необходимое по закону количество лет.

Жительница Гродно из-за законов не может выкупить дом, где жила 30 лет. Проблему пытался решить Максим Рыженков-7

Людмила Гаценко:
Никто не скрывает (я ходила и в городскую, и в районную коммунальные службы), что проблемные дома – хомут на шее. Ну так зачем тогда их держать? Ведь люди просят не за «спасибо».

Людмила понимает, закон на местном уровне не обойти, потому с наболевшей проблемой решила обратиться на выездной прием к первому заместителю главы Администрации Президента.

Юрист из Гродно предложила разработать госпрограмму «Многодетная семья», где поддержку получат только те, кто заслужил. Читать здесь.

Жительница Гродно из-за законов не может выкупить дом, где жила 30 лет. Проблему пытался решить Максим Рыженков-10

Максим Рыженков, первый заместитель главы Администрации Президента Беларуси:
С одной стороны, я бы посоветовал и райисполкому, может, уже и горисполкому, и не надо, и это имущество можно было бы отдать женщине. Но правовые условия у нас настолько сложные, что, в общем-то, решить, как для государства лучше, мы можем, оказывается, только вынести предложение на Президента. Но в данном случае вот такого рода практика должна быть обобщена, чтобы исполкомы могли принимать это, конечно, на местном уровне, потому что это жилье – ну, какие его потребительские качества?

# Прием граждан # общество # Максим Рыженков # Галина Буро # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Донецкий Гриша. Как британский журналист оказался на Донбассе? Интервью Азарёнку
16 июня 2022 18:01

Донецкий Гриша. Как британский журналист оказался на Донбассе? Интервью Азарёнку

Президент Беларуси договорился с президентом России о совместных биоразработках? Вот что он сам рассказал
16 июня 2022 17:40

Президент Беларуси договорился с президентом России о совместных биоразработках? Вот что он сам рассказал

Лукашенко: «Очень пока я критически отношусь к этой организации вступительных испытаний»
16 июня 2022 17:36

Лукашенко: «Очень пока я критически отношусь к этой организации вступительных испытаний»