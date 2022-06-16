Жительница Гродно из-за законов не может выкупить дом, где жила 30 лет. Проблему пытался решить Максим Рыженков

Новости Беларуси. Гродненская область занимает лидирующее место по самому низкому числу обращений граждан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Такие данные озвучили в Администрации Президента на основе анализа писем от жителей страны. Тем не менее контроль работы власти на местах необходим в каждом регионе. Например, у героев нашего следующего сюжета наболевшие проблемы уже вышли за пределы компетенции местных исполкомов, потому они обратились на выездной прием в Гродно к первому заместителю главы Администрации Президента Максиму Рыженкову. Галина Буро продолжит тему.

Людмила Гаценко, жительница Гродно:

Вот дом на 4 семьи, две там, вот одна, и две там – они приватизированы. Вот это жилье мое.

Больше 30 лет назад Людмила с мужем получили от его работы в этом бараке арендную квартиру. Пусть жилье не самое презентабельное, да еще без удобств, с соседями подружились, за домом следили, вкладывали деньги и труд. Супруга не стало. Когда жительница Гродно захотела приватизировать жилплощадь, выяснилось – муж не отработал в коммунальном предприятии необходимое по закону количество лет.

Людмила Гаценко:

Никто не скрывает (я ходила и в городскую, и в районную коммунальные службы), что проблемные дома – хомут на шее. Ну так зачем тогда их держать? Ведь люди просят не за «спасибо». Людмила понимает, закон на местном уровне не обойти, потому с наболевшей проблемой решила обратиться на выездной прием к первому заместителю главы Администрации Президента. Юрист из Гродно предложила разработать госпрограмму «Многодетная семья», где поддержку получат только те, кто заслужил. Читать здесь.