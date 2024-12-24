Ярмарка камчатской дикой рыбы впервые открылась в Минске

Отличная возможность сделать новогодний стол более разнообразным появилась у жителей и гостей столицы. Впервые в Минске открылась ярмарка камчатской дикой рыбы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Отличная возможность сделать новогодний стол более разнообразным появилась у жителей и гостей столицы. Впервые в Минске открылась ярмарка камчатской дикой рыбы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
У прилавка выстраиваются огромные очереди. Посетители здесь же могут и продегустировать деликатесы. На витринах представлен широкий ассортимент продуктов с Дальнего Востока: от свежей икры до целых рыбных тушек.
– Какая рыбка вкусная, потрясающе.
– Вам понравилось?
– Очень. Мы сейчас у вас купим всего по килограмму.
Ольга Борноволокова, продавец-консультант:
Мы очень ждем гостей города, жителей города. У нас рыбка идет в ассортименте: красная, белая, горячего копчения и холодного. У нас дикий лосось. Она представлена в нескольких видах. Есть тушка холодного копчения, есть слабого соления, есть немножко филе подкопченное. Также у нас есть брюшки этого дикого лосося – это чистейший омега-3.
Ярмарка камчатской дикой рыбы расположилась в Минске возле стадиона «Динамо» и будет работать до конца года, а также с 2 по 7 января. Сходить за покупками сюда можно с 10:00 до 20:00.
*На правах рекламы.