«Я вам покажу много интересного, чего вы никогда и нигде не увидите». Уже более 40 лет этот белорус проводит походы выходного дня

С танцами и песнями под гитару у костра самые активные минчане встречают каждое воскресенье. И это не просто путешествие, а настоящее приключение выходного дня. Маршрут проложен давно: вот уже более сорока лет опытный гид Петр Мефодьевич Толобчук при любой погоде собирает команду единомышленников. Как белорус проводит походы выходного дня, рассказали в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Петр Толобчук, организатор мероприятия:

Я занимаюсь этими походами с 1980 года. Каждое воскресенье, независимо от погоды, независимо от времени года, мы выходим в походы выходного дня. Мы любим свою родную, любимую Беларусь, поэтому я приучаю туристов, приходит и молодежь сюда, я им показываю вот эту дивную природу нашей Беларуси. Нас бывает больше всего, когда мы встречаем Новый год, и когда провожаем старый год, вот тогда нас бывает до 110 человек. А сейчас мы празднуем Масленицу, сожгли чучело, все свои грехи вместе с ветками спалили.

На этот раз Масленицей все дружно проводили холодную зиму и встретили красавицу-весну. Праздничная программа не обошлась без интересных народных забав: катаний со снежных горок, горячих блинов, которые славянские предки считали древним символом солнца, и, конечно же, традиционного сжигания чучела.

Людмила Федорова:

Я коренной житель города Минска, я 20 лет хожу в длинные и короткие походы, в походы выходного дня, на велосипеде катаюсь, спортом занимаюсь, поэтому это просто мой образ жизни. И я хочу, чтобы люди к нами присоединялись, потому что это здорово! Здесь мы поем песни, общаемся друг с другом, делимся своими какими-то радостными новостями.

Кстати, поход выходного дня – это возможность не просто хорошо провести время на свежем воздухе, но и встретить вторую половинку. Вот и завидный холостяк Геннадий времени зря не теряет.

Геннадий Агурок:

Здесь много симпатичных женщин, все бодрые, веселые, среди них было бы неплохо найти себе спутницу жизни. Внимательно присматриваюсь.

Под весенними лучами солнца время пролетает незаметно. На лесной опушке каждый может найти себе занятие по душе. Сергей Соловьев:

Мы здесь все единомышленники. Еще начиная с 90-х годов, когда только впервые началось движение за здоровый образ жизни, большинство из нас закончило не одни курсы по науке разума, по здоровому образу жизни, поэтому мы уже много лет ведем именно такой образ жизни – это позитивное мышление, грамотное питание и природное закаливание. Мы обогащаем друг друга, потому что очень много интересных идей рождается у каждого. Каждый год расширяется круг, и, что очень важно, за этот период наши дети и внуки, очень многие являются нашими последователями, они любят природу, походы, спорт и очень многие тоже ведут здоровый образ жизни.

К такому походу может присоединиться любой желающий. Новые знакомства, море положительных эмоций, любимые песни у костра и невероятные приключения вам гарантированы.

Петр Толобчук:

Мы собираемся каждое воскресенье. С железнодорожного вокзала идет электричка в сторону Молодечно. В 9:40 эта электричка идет, и мы на ней едем в третьем вагоне с головы до станции «Зеленое». Если кто плохо ходит, с ногами проблемы, тогда они выходят на станции «Крыжовка», буквально 1,5 км можно пройти спокойно.