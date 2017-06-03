«Я счастлива тем, что избрала профессию учителя»: урок жизни от 90-летней Лилии Чижик

Почетные звания «Народный врач» и «Народный учитель» многим заслуженным людям можно присвоить. Каждый из нас вспомнит прекрасного учителя из своей биографии. Особенно понимаешь значимость человека спустя многие годы…

О профессии учителя к месту сегодня вспомнить еще и потому, что учебный год завершился на неделе. Ребятня умчится на каникулы, кто-то покинет стены школы, а учителя будут готовиться к 1 сентября, к новому пополнению первоклашек. 41 раз в своей биографии выпускала во взрослую жизнь учеников Лилия Чижик, бывшая директор минской школы. И сегодня встречается с поседевшими уже бывшими своими воспитанниками. В 90 лет ведет активную жизнь, и наш корреспондент Иллона Волынец подсмотрела, как Лилия Николаевна осваивает современные средства интернет-коммуникации.

Лилия Чижик:

Ведро воды, разбавили сахарин, винегрет сделали и пришли в класс, патефон принесли.

У нее не было ни нарядного платья, ни выпускного бала. Но тот день она запомнит на всю жизнь.

Лилия Чижик:

Вот такой у меня был в 45 году выпуск. И в 45 году на площади Свободы я встречала День Победы.

И если детство прошло в оккупации, то юность – в голодные послевоенные годы. Эта активная и напористая девчонка могла вполне стать врачом, швеей, а, может, актрисой. Но у судьбы на нее были свои планы. Почти полвека назад Лилия Николаевна Чижик посвятила себя профессии, которой остается преданной до сих пор.

Лилия Чижик:

Я самый счастливый человек на земле. Я счастлива тем, что избрала профессию учителя. Мои ученики не забывают меня, они помнят меня, поздравляют, звонят, приходят, советуются.

А она не забывает их и радуется каждому звонку и написанной строчке. В свои 90 Лилия Николаевна легко шлет смайлы в соцсетях и общается в Skype.

Лилия Чижик:

Я superstar – суперстаруха. Нет! Я не старуха. Я старухой себя не считаю.

И в подтверждение в считанные секунды Лилия Николаевна выходит на связь с подругой…

Лилия Чижик:

Алло! Приветик! А что это ты давно не общаешься? Так ты что болеешь? Скажи своему мозгу, что у тебя ничего не болит, что ты самая молодая, красивая, что ищешь на сайте знакомств кавалера.

Вот так, с юмором, оптимизмом и невероятной энергией Лилия Чижик, нет, не идет, а и вправду летит по жизни. Ветеран труда, отличник народного образования, автор книг. Она и сегодня на заслуженном отдыхе не привыкла отдыхать.

Лилия Чижик:

Будешь любить жизнь, не будешь ныть: о, цены растут, налоги повышаются, бензин дорожает… Это все временно, жизнь одна.

И это при том, что живет Лилия Николаевна совсем одна. Одна, но ни в коем случае, не одинока. Каждый день у нее расписан по часам. На то у бабушки – специальный органайзер.

Лилия Чижик:

Купить новый прикид к юбилею.

Вот и сегодня, собираясь на встречу, Лилия Николаевна, как истинная дама, не может определиться…

Лилия Чижик:

Ребята, какую мне кофточку надеть?

А спешит Лилия Николаевна туда, где ей всегда рады, – в родную сороковую. У штурвала этого корабля знаний она провела три десятка лет. Это одна из самых старых минских школ. Из ее стен вышло не одно поколение выпускников. В их числе известный альпинист и врач Эдуард Липень, парусник-олимпиец Сергей Хорецкий, один из столичных градоначальников Николай Ладутько.

Лилия Чижик:

Какая ностальгия! Я во сне вижу, как я прихожу на урок истории.

На пороге Лилию Николаевну встречает ее преемница.

Лилия Чижик:

Тут просто ступнуть надо бахилы надевать.

И вот две хозяйки на одной кухне. Лилия Николаевна интересуется детским меню.

Лилия Чижик:

И что вы сегодня кушаете вкусненького?

А тем временем ее давно ждут другие дети… Возраст которых выдает разве что седина…

Лилия Чижик:

А кто это в центре у меня? Это мои любимые мальчики!

Эти мальчики уже сами воспитывают внуков, но для нее они были и остаются детьми…

Здесь долго будут вспоминать школьные годы. Она – по-учительски наставлять, они – по-ребячески кивать. Ведь как тут не согласиться, что по ступеням жизни всегда проще идти вместе.