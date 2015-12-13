Новости Беларуси. Выгодно продать свои идеи молодые предприниматели пытались на конкурсе стартапов в Минске. Более двух сотен начинающих бизнесменов предложили свои нестандартные решения тем, кто сможет вдохнуть в смелые проекты жизнь. Как читать не моргая, исправить перелом в считанные минуты и управлять всеми социальными сетями одним кликом. Алена Сырова, корреспондент СТВ, пообщалась с теми, в чьих умах бизнес-будущее страны.

Стартапы стремительно вошли в моду. Истории о том, что обычный парень из соседнего двора, придумал уникальную технологию и перевернул мир, больше не кажутся выдумкой. Вдохновленные примером Джобса и Цукерберга, молодые и талантливые сегодня активно предлагают свои идеи, а заинтересованные инвесторы, в свою очередь, не менее активно эти идеи поддерживают рублем. Хорошая возможность обсудить дальнейшие планы у обеих сторон была на конкурсе инновационных проектов в Минске.

Андрей Доморацкий, заместитель председателя Минского городского исполнительного комитета:

Малый бизнес на начальном этапе, когда начинает свое развитие, всегда сталкивается с определенными проблемами. Это сегодня, конечно, и источники финансирования, наличие квалифицированных кадров, подбор помещений, сталкиваются с проблемой высокой арендной платы и так далее. Я думаю, сегодняшнее мероприятие будет очень полезно как для начинающих наших бизнесменов, индивидуальных предпринимателей, так и для инвесторов крупных, которые смогут найти определенные интересные для себя проекты.

Никита работает хирургом в одной из больниц Минска. В свои 25 молодой человек успел зарекомендовать себя на международной медицинской арене. У молодого, но перспективного врача амбициозные планы. В стремлении к саморазвитию и экономии времени, которого так не хватает в современном мире, Никита создал своей проект.

Никита Шестак, участник конкурса стартапов:

Наше приложение создано для того, чтобы читать наиболее эффективно. В нем доступно три режим для чтения и доступен режим скорочтения, который основан на том, что перед вашими глазами меняются быстро слова и вы не затрачиваете время на перевод взгляда от слова к слову. Таким образом, вы читаете слово целиком. Данная технология позволяет читать со скоростью до тысячи слов в минуту.

В случае успеха своего стартапа, молодой человек не планирует уходить из медицины. Говорит, это та сфера, где всегда нужны инновационные подходы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Никита Шестак, участник конкурса стартапов:

У меня есть еще один проект, но здесь мы его не представляем. Он связан конкретно с медициной. Проект связан с новым методом лечения варикозных болезней, это эмболизация варикозных вен цианоакрилатом. Планируем сделать новый метод, сделать его белорусским, доступным и качественным.

Алена Сырова, СТВ:

Стартапы сегодня стали настоящим мировым трендом. Подобные мероприятия — отличная возможность для инвесторов отыскать эксклюзивные идеи, для самих авторов — реализовать собственные проекты. И кто знает, возможно, изменить мир.