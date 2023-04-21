Написать диктант и сдать нормативы. БРСМ приглашает молодёжь поучаствовать в мероприятиях

Белорусский республиканский союз молодежи обратился к добрым традициям своего наследия и решил возродить такую хорошую практику, как сдача военизированных спортивных нормативов.
Белорусский республиканский союз молодежи обратился к добрым традициям своего наследия и решил возродить такую хорошую практику, как сдача военизированных спортивных нормативов.
Павел Алексо, секретарь ЦК ОО «БРСМ»:
Белорусский республиканский союз молодежи 29 апреля дает старт сдачи молодежного физкультурного спортивного патриотического комплекса «Молодежь – труду и обороне», МТО мы называем. Это комплекс спортивных нормативов: это и гиря, и бег, и подтягивание, и отжимание. В том числе это и нормативы, связанные с нашей школьной программой, стрельба по мишени, метание гранаты.
К участию приглашается молодежь в возрасте от 18 до 31 года. Результаты будут заноситься в протоколы тестирования согласно возрастным группам. Перед выполнением упражнений разминка обязательна.
Павел Алексо:
Мы пропагандируем спорт, доступный каждому, поэтому, конечно, в первую очередь, это молодые люди, члены молодежных отрядов охраны правопорядка, активная молодежь, и, по большому счету, любой молодой человек, который не безразличен к своему здоровью. Всех приглашаем принимать участие, подключаться к БРСМ и сдавать нормативы МТО. Старт мы даем 29 апреля на базе факультета внутренней службы Военной академии Республики Беларусь, по большому счету, можно не привязываться к базе, достаточно любой площадки, стадиона.
Кроме того, впереди еще одно не менее важное мероприятие – «Диктант Победы». Участие в нем бесплатное и доступно каждому.
Александра Гончарова, секретарь ЦК ОО «БРСМ»:
Белорусский республиканский союз молодежи второй раз является соорганизатором проведения международной просветительской патриотической акции «Диктант Победы». В единый день в единое время 27 апреля текущего года в 14:00 по всей стране развернутся площадки для того, чтобы наши участники смогли проверить знания по тематике Великой Отечественной войны, вопросы были подготовлены совместно с институтом развития образования. В этом году мы сделали акцент на такой тематике, как трагедия Хатыни, геноцид белорусского народа.
Запланировано проведение 180 площадок и зарегистрировано более 5 700 участников. Всех желающих призываем присоединиться и попробовать свои силы в «Диктанте Победы».