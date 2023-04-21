Написать диктант и сдать нормативы. БРСМ приглашает молодёжь поучаствовать в мероприятиях

Белорусский республиканский союз молодежи обратился к добрым традициям своего наследия и решил возродить такую хорошую практику, как сдача военизированных спортивных нормативов.

Павел Алексо, секретарь ЦК ОО «БРСМ»: Белорусский республиканский союз молодежи 29 апреля дает старт сдачи молодежного физкультурного спортивного патриотического комплекса «Молодежь – труду и обороне», МТО мы называем. Это комплекс спортивных нормативов: это и гиря, и бег, и подтягивание, и отжимание. В том числе это и нормативы, связанные с нашей школьной программой, стрельба по мишени, метание гранаты.

К участию приглашается молодежь в возрасте от 18 до 31 года. Результаты будут заноситься в протоколы тестирования согласно возрастным группам. Перед выполнением упражнений разминка обязательна.

Павел Алексо:

Мы пропагандируем спорт, доступный каждому, поэтому, конечно, в первую очередь, это молодые люди, члены молодежных отрядов охраны правопорядка, активная молодежь, и, по большому счету, любой молодой человек, который не безразличен к своему здоровью. Всех приглашаем принимать участие, подключаться к БРСМ и сдавать нормативы МТО. Старт мы даем 29 апреля на базе факультета внутренней службы Военной академии Республики Беларусь, по большому счету, можно не привязываться к базе, достаточно любой площадки, стадиона.

Кроме того, впереди еще одно не менее важное мероприятие – «Диктант Победы». Участие в нем бесплатное и доступно каждому.