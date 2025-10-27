«Всесезонка» под запретом. Как правильно выбрать зимние шины – рассказали в ГАИ

Чуть больше месяца до очередей на шиномонтаже... Поэтому водителям не стоит затягивать до последнего и заранее подготовиться к холодному сезону. Напомним, с 1-го декабря и по 1-ое марта обязательно использование зимних шин на автомобилях. Что важно – шины должны стоять на всех колесах, а рисунок протектора – быть одинаковым на каждой оси. Это требование не касается лишь тяжелой техники – грузовиков и автобусов тяжелее 5 тонн. А вот тех автомобилистов, кто не успеет «переобуться», ждут штрафы. Какие именно, знает Юлия Мычка.

С каждым годом ответственность белорусских автовладельцев растет. Если еще 5 лет назад сигналом к действию «переобуться» был первый снег, то сегодня первые клиенты на шиномонтажке появились уже в конце сентября. Температура опустилась до +7, это значит, что летняя резина на дороге уже не просто оплошность, а реальный риск.

Алексей Рытиков, начальник управления ГАИ УВД Могилевского облисполкома:

При первых легких заморозках летняя резина имеет свойство твердеть и через некоторое время полностью теряет пластичность. Значительно ухудшается способность тормозить, моментально возрастает риск аварии. Всесезонные шины разработаны для более мягкого климата, где средняя температура близка к нулю. Для нашего климата они не подходят. На данный момент с учетом понижения температуры работа Госавтоинспекции направлена на профилактическую, разъяснительную работу. Лучше перейти на зимнюю резину заранее. Менять шины уже можно, когда среднесуточная температура устойчиво опускается до +5..+7 градусов.

Закон теперь призывает к осторожности прямым предписанием. С 1 декабря и до 1 марта все автомобили должны быть исключительно с зимней резиной. Причем важно не просто ее наличие, а соответствие строгим критериям. Артем Родькин, инспектор отделения агитации и пропаганды ГАИ УВД Могилевского облисполкома:

С 1 сентября вступили изменения в правила дорожного движения, и теперь всесезонные шины использовать запрещено. Можно использовать зимние шины вот с такими вот обозначениями: горная вершина с тремя пиками и снежинкой внутри нее, а также с одним из знаков: MS, M+S, M и S. При этом остаточная глубина рисунка протектора не должна составлять менее 4 миллиметров.