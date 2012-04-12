Всемирный день авиации и космонавтики отмечается 12 апреля

Им покорилось не только небо, но и Вселенная. Сегодня – Всемирный день авиации и космонавтики. 12 апреля 1961 года Юрий Гагарин на корабле «Восток» совершил первый в мире орбитальный полет и за 108 минут облетел нашу планету. Именно тогда была открыта эпоха покорения человеком космоса.

Вслед за легендарным Гагариным дорогу во Вселенную проторили и наши земляки Петр Климук и Владимир Коваленок. За четыре с лишним десятилетия многие страны вывели на орбиту собственные искусственные спутники Земли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.