Все Министерства и ведомства Беларуси до 1 октября должны отчитаться о готовности к отопительному сезону

Новости Беларуси. Все Министерства и ведомства до 1 октября должны отчитаться о готовности к отопительному сезону. Подготовку к осенне-зимнему периоду обсуждали 23 сентября в Правительстве.

В Минске на данный момент паспорта выдали уже большинству ЖЭСов, оставшиеся получат их в течении нескольких дней. Полностью готовы к зимнему «минусу» и все объекты социальной сферы.

По республике заменены тепловые сети, завершен профилактический ремонт оборудования.

Как правило, отопительный сезон начинается в середине октября. На протяжении 5 дней среднесуточная температура не должна превышать 10 градусов тепла, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Андрей Шорец, министр жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь:

Подготовка к осенне-зимнему периоду – это плановое мероприятие. Мы начинаем готовиться к отопительному периоду как только завершим предыдущий, поэтому разработана программа, которая включает в себя контроль выполнения мероприятий по 60 направлениям. Основные из них – это замена тепловых сетей, заготовка топлива, работа по ремонту жилищного фонда. Как итог – это получение паспортов готовности теплоисточников и потребителей. Работа плановая, она постоянно отслеживается, рассматривается на заседаниях коллегии Министерства, в Совете министров.