Белорусские спортсмены выиграли на турнире СНГ по парашютному спорту – пообщались с нашими победителями

С 9 по 13 апреля в Саратове прошел Кубок ДОСААФ СНГ по парашютному спорту. И знаете, кто стал триумфаторами этих соревнований? Правильно, наши соотечественники. А о тех, кто доверил своей жизни небу, поговорим с нашими гостями.

Олег Фомин, спортсмен-инструктор национальной команды Беларуси по парашютному спорту, заслуженный мастер спорта Республики Беларусь:

Александра, мы тоже очень рады, что победили. Турнир прошел хорошо для нас, для противников, они заняли там второе, третье и дальше места. В первый день мы приехали, должны были начаться соревнования, но там сильный ветер был, а для нас это проблема, потому что парашюты у нас рассчитаны до 8 метров, если ветер, если больше, они просто вперед могут не идти. И здесь, в эту скользкую погоду мы не прыгнули и мы очень рады, знаете, ветродуй на земле на земле показывает предельное и допустимое для соревнований, а у нас уже парашюты не идут. И мы очень обрадовались, что это все перенесли на следующий день.

Ну и отработали хорошо. Команда у нас, это первый раз сделали такую команду смешанную, чтобы двое мужчин было и двое девушек. Они у нас очень симпатичные, нам тоже пришлось соответствовать.